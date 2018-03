Musikverein gibt eindrucksvolle Premiere in neuer Halle

Mit sinfonischer und moderner Blasmusik hat der Musikverein Mettenberg beim Frühjahrskonzert die Konzertbesucher begeistert. Die Mettenberger Musiker feierten damit ihre Konzertpremiere in der neuen Festhalle.

Anders als gewöhnlich eröffnete das Jugendorchester den Abend: Die Jugendlichen begannen ohne Dirigent mit dem fetzigen Stück „Music Please“ und während das Ensemble spielte, begrüßten die neunjährigen Moderatoren Josephin und Elias die Gäste und stellten das mit Esprit vorgetragene Stück und die Kapelle vor. Dann betrat Stefan Schlanser die Bühne und übernahm das Dirigat. Ein großer Applaus war den 37 Buben und Mädchen gleich zu Beginn garantiert.

Die zwölfjährige Emilia Wolff machte die Ansage der nächsten Titel. Es folgte „Dances Fantastique“ von David Shaffer. Schöne Solopassagen im Holzregister waren danach in „Selections from Beauty and the Biest“, arrangiert von Paul Lavender, zu hören. „Das habt ihr ganz toll gemacht“, lobte Vorsitzende Anne Holz nach dem Spiel die Jugendlichen und die rund 270 Besucher unterstrichen dies mit einem lang anhaltenden Applaus. Bei der Zugabe kamen Boomwhackers, eine seltene Instrumentengruppe aus unterschiedlich langen Kunststoffröhren, die harmonisch aufeinander abgestimmt sind, zum Einsatz. Das gut geschulte Jugendorchester glänzte mit schöner Intonation und technischer und rhythmischer Genauigkeit.

Dann die Großen: Mit „Fanfare an Cantabile” von Klaus Strobl startete Thomas Buse mit dem 56 Musiker starken Blasorchester. „Aus Anlass unseres 170-jährigen Bestehens haben wir die beliebtesten Stücke der Vergangenheit ausgesucht“, sagte Moderatorin Martina Schuler, die mit Susi Holz Erklärungen zu den Konzerttiteln gab. Bei manchen Stücken schwelgten sie in Erinnerungen an frühere Jahre. So bei Kees Vlaks Ouvertüre „The New Villages“. Susi Holz erinnerte, dass die Musikkapelle mit diesem Stück im Jahr 2000 erstmals in der Oberstufe bei einem Wertungsspiel angetreten ist. Im bayerischen Reicholdsried habe das Orchester damals die Bestnote „sehr gut“ erspielt. Dieses Niveau hat das Orchester gehalten und sogar ausgebaut, denn alle Titel am Konzertabend lagen in diesem Schwierigkeitsbereich. Danach folgte „Pilatus: Montain of Dragons“ von Steven Reineke. Mit dem Orchester schön herausgearbeitet hatte Thomas Buse dabei die von den Moderatorinnen erläuterten Details wie „der frohe Aufbruch“, „der plötzliche Donner“ und „der Kampf“. „Tanz der Vampire“ ist ein Musical mit viel Biss und schwarzem Humor.

James Bond und Peter Maffay

Nach der „James Bond 007“-Selection, einem Arrangement von Johan de Meij, und dem schwungvollen Konzertmarsch „Mit vollen Segeln“ von Klaus Strobl, beendete Peter Maffays Song „Nessja“ aus „Tabaluga“ als Zugabe einen wunderbaren und großartigen Konzertabend. Variantenreiches Spiel, brillante Solisten und ein bemerkenswert dichter Klangkörper gaben dem Konzertabend eine genussreiche Atmosphäre.