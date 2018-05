Mettenberger Schüler stellen Zirkus auf die Beine

Zirkuspädagogen vom Zirkus Abeba haben an der Grundschule Mettenberg eine Projektwoche gestaltet. Innerhalb einer Woche haben die Schüler zusammen mit den Pädagogen eine rund einstündige Zirkusaufführung einstudiert. Die Aufführungen der insgesamt 74 kleinen Artisten waren zum Abschluss der Woche in der neuen Turn- und Festhalle Mettenberg zu sehen.

Nach einem Grußwort von Schulleiterin Denise Lizano ging es auch schon los, und alle Artisten stürmten die kleine Manege und sangen das Begrüßungslied. Nachdem sich die Schüler damit vorgestellt hatten, betraten drei kleine Clowns die Manege. Der Chef der Clowns wollte etwas zum Publikum sagen, doch immer wieder fiel ihm einer seiner Kollegen mit einer Hupe ins Wort, bis der Chef den hupenden Clown durch das kleine Rund jagte.

Als nächstes vollführten die Kinder Kunststücke auf dem Schwebebalken. Teils mit Reifen, teils mit Tüchern zeigten die kleinen Akrobaten, was sie in der Woche gelernt hatten. Sogar blind und mit den Tüchern wedelnd, liefen die Schüler über den Balken und auf rollenden Fässern. Auf diese Nummer folgten wieder von Clowns. Dieses Mal wollten sie einen Luftballon aufblasen. Um dies zu verwirklichen, legten sie mehrere Rohre aneinander, verbunden durch die Gehörgänge der Clowns, was zu großem Gelächter im Publikum führte.

Akrobatisch ging es weiter. Die Schüler zeigten verschiedene Hebefiguren, gänzlich ohne Geräte. Sie stellten sich aufeinander und bauten Pyramiden. Bei einer Zaubernummer wurden einem Jungen Seile um den Oberkörper gelegt und fest daran gezogen, bis sie sich lösten. Es schien, als seien die Seile durch den Körper des Jungen gewandert. Außerdem stiegen zwei Kinder in eine Kiste, die mit Stöcken durchstochen wurde. Am Ende kamen die beiden wieder unversehrt heraus.

Nagelbrett und Trapezschaukel

Akrobatische Kunststücke auf vier Leitern zeigten einige Kinder und schafften es, fantastische Figuren zu stellen. Natürlich durften auch Fakire nicht fehlen. Also legten sich die Kinder, mit den verschiedensten Belastungen geladen, auf Nagelbretter, was beim Publikum zu Erstaunen führte. Ein Höhepunkt zum Abschluss waren die Leistungen, die die Kinder an einer Trapezschaukel vollbrachten. In bis zu fünf Metern Höhe zeigten sie tolle Figuren. Mit einem Abschiedslied endete die Aufführung.