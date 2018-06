44 Prozent Einkommensrückgang bei den Milchviehbetrieben im Jahr 2015, 33 Prozent bei den Schweinehaltern – diese Zahlen nannte Gerhard Glaser beim Pressegespräch des Kreisbauernverbands (KBV) Biberach-Sigmaringen am Donnerstag im Biberacher Teilort Mettenberg. Aus Frust über den anhaltenden Preisverfall hätten inzwischen „erosionsartig viele Berufskollegen aufgegeben“, sagt der KBV-Vorsitzende.

Es gibt auch Beispiele, die der gebeutelten Landwirtschaft Mut machen, wie das von Matthias Heckenberger aus Mettenberg. Der 24-jährige Landwirtschaftsmeister hat die Milchleistung seiner 60-köpfigen Herde hat er in den vergangenen fünf Jahren um 2800 auf durchschnittlich 9400 Kilogramm gesteigert. Möglich machte dies vor allem ein besseres Grünlandmanagement, für das er mit seiner Meisterarbeit den Grundstein legte. „Diese Steigerung ist mit Grundfutter, also hauptsächlich Gras, erreicht worden. Das kann man nicht hoch genug bewerten“, lobt Glaser den jungen Kollegen. Dies sei ein Zeichen gegen das Klischee des jammernden Bauern und immer mehr Dünger- und Kraftfuttereinsatz in der Landwirtschaft. Heckenberger wurde für seine Arbeit bereits im Oktober als bester Junglandwirt Deutschlands mit dem Ceres-Award ausgezeichnet.

So positiv einzelne Beispiele heraus strahlen, so ernüchternd ist das Fazit, das der KBV unter das Jahr 2015 zieht. Gerade in den Kreisen Biberach und Sigmaringen, in denen der Anteil der Milchvieh und Schweinehalter an der Landwirtschaft traditionell hoch ist, schlägt die schlechte wirtschaftliche Entwicklung durch. „Wir haben ständig steigende Produktionskosten und einen sinkenden Geldertrag“, so Glaser. Auf den Höfen fehle es inzwischen zum Teil an der notwendigen Liquidität, sagte Hubert Hopp aus Meßkirch, stellvertretender KBV-Vorsitzender, der auch als Lohnunternehmer tätig ist und deshalb viele Betriebe kennt.

Moralisch mürbe

Nicht nur der Milchpreis, auch der Schlachtschweinepreis sei mit 1,25 Euro pro Kilogramm Fleisch fast historisch niedrig, sagte Heinz Scheffold aus Alleshausen, stellvertretender KBV-Vorsitzender. „Wenn etwas nichts wert ist, leidet die Wertschätzung des Produkts“, ist seine Erfahrung. Das mache die Bauern auf Dauer moralisch mürbe. Er deutet auf eine aktuelle Supermarktanzeige: Butter aus Irland, Schinken aus Italien und Käse aus Holland. „Wenn ich das sehe, frage ich mich schon, wozu man uns Landwirte hier noch braucht.“ Es sei für viele Bauersfamilien deprimierend, wenn sie das Gefühl bekämen, „dass die ganze Arbeit so wertlos ist“, meint auch Elfriede Elser, Kreisvorsitzende der Landfrauen.

„Deutsche Nahrungsmittel haben in der Welt einen guten Ruf. Nur in Deutschland will man das oft nicht wahr haben“, sagt Glaser. Dass die Preise kurzfristig wieder anziehen, glaubt er nicht. Deswegen werden rund 20 Prozent der Betriebe aufgeben, „und das sind eher nicht die großen, halbindustriellen Betriebe im Norden, sondern kleine bei uns im Süden“, schätzt er. „Das ist schade für Oberschwaben, wo wir gerade hier das Familiäre und Regionale immer so betonen.“

Eine Patentlösung, wie die Landwirte aus der momentanen Abwärtsspirale der Preise herauskommen, hat Gerhard Glaser nicht. Einfach etwas weniger zu produzieren, wie es zum Beispiel der Bund Deutscher Milchviehgalter fordere, funktioniere nicht. „Daran müssten sich die Landwirte weltweit halten – und das werden sie nicht tun.“ So bleibe für den einzelnen Landwirt nur, seinen Ertrag aus dem Vorhandenen weiter zu steigern – so wie dies Matthias Heckenberger mit seinen Milchkühen praktiziert.