Funkenbauer trotzen dem Schnee

Überall in der Region haben am Wochenende wieder die Funkenfeuer gelodert, um den Winter zu vertreiben. Dieser wehrte sich mit großen Schneemassen am Samstag aber noch einmal kraftvoll. Entsprechend schwer hatten es die Funkenbauer von der Jugendfeuerwehr Mettenberg am Samstagabend, die aufgeschichteten Häufen aus Holz, Reisig und alten Christbäumen in Brand zu setzen. Meist war das Material durch den vielen Schnee feucht und es musste erst einmal mit viel brennendem Stroh für die notwendigen Temperaturen gesorgt werden. Die Zuschauer wurden in dieser Zeit mit Glühwein und Bratwürsten verpflegt.