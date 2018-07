Einbruch in Mettenberger Firma

Bislang unbekannte Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch Werkzeug und Maschinen aus einer in Mettenberg gestohlen. Die Täter gelangten durch das Aufbrechen eines Tors auf das Firmengelände. Dort drangen sie gewaltsam in zwei Gebäude ein. Sie stahlen eine größere Anzahl von Elektrowerkzeugen und Maschinen, darunter Akku-Schrauber, Exzenterschleifer und mehrere Werkstattstaubsauger.

Der angerichtete Sachschaden und der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf einige Tausend Euro. Die Täter dürften mit einem Fahrzeug auf oder in die Nähe des Firmengeländes gefahren sein. Die Polizei sucht nun Anwohner und andere Zeugen, die im Bereich des Treutwegs nächtliche Verladearbeiten, Taschenlampenlicht oder andere verdächtige Tätigkeiten gesehen haben. Die betroffene Firma war bereits in der Nacht von 19. auf 20. Juni Ziel eines Einbruchs.