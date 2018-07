Bücher sollen Grundschüler aufklären

Wie können Kinder vor sexuellem Missbrauch geschützt werden? Eine Möglichkeit sieht der Verein Aktionkinderschutz darin, in den Grundschulen Kindern Unterrichtsmaterial zur Aufklärung von sexuellem Missbrauch zur Verfügung zu stellen. In Mettenberg haben Schüler der ersten und zweiten Klasse nun Bücher erhalten, die im Unterricht verwendet werden sollen.

Laut polizeilicher Kriminalstatistik sei die Zahl der Taten von sexuellem Missbrauch seit 2010 zwar nahezu gleich geblieben, allerdings werde nur ein kleiner Teil der Taten angezeigt und somit statistisch erfasst. Die Dunkelziffer in diesem Bereich sei weit höher. Die Bücher des Aktionkinderschutz sollen den Kindern helfen, selbstbewusster „Nein“ sagen zu können, aber auch gute und schlechte Gefühle zu unterscheiden, um sie vor Missbrauch im sozialen Umfeld oder vor Fremden zu bewahren. An der Grundschule in Mettenberg kommt das Unterrichtsmaterial für Schüler der ersten und zweiten Klasse im kommenden Schuljahr zum Einsatz.

Unterstützt wurde das Projekt von der Ewa Riss, die das Lehrmaterial für die 35 Kinder und zwei Lehrer finanzierte.