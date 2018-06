Zwei Kandidaten für Maselheim

Es bleibt dabei: Bei der Bürgermeisterwahl am 1. März in der Gemeinde Maselheim bewerben sich der Amtsinhaber Elmar Braun (Grüne) und Andreas Fischer von der Nein-Partei. Die Bewerbungsfrist lief am gestrigen Montag um 18 Uhr ab und bis dahin hat sich kein weiterer Bewerber gemeldet.

Das bestätigte der Maselheimer Hauptamtsleiter Wolfgang Späth auf Anfrage.

Der 58-jährige Elmar Braun steht seit bald 24 Jahren an der Spitze des Maselheimer Rathauses und bewirbt sich am 1. März um eine vierte Amtszeit. Bei seiner ersten Wahl 1991 war Braun der erste Bürgermeister, der der Partei der Grünen angehört. Der Sulminger ist Vater von drei Kindern.

Sein Gegenkandidat Andreas Fischer ist 38 Jahre alt und kommt aus Berlin. Als Beruf gibt Fischer „Lebensmittelretter“ an. Er hat keine Kinder. Fischer hatte sich im vergangenen Jahr bereits in Ummendorf beworben und stand auch am vergangenen Sonntag in Hochdorf auf dem Wahlzettel. Er war in beiden Orten nicht persönlich in Erscheinung getreten.

Vor allem in Baden-Württemberg schickt die Nein-Partei sehr häufig Kandidaten ins Rennen – was erklärtermaßen damit zusammenhängt, dass hier geringe formale Voraussetzungen bestehen und in kleineren Gemeinden keine Unterstützerunterschriften beigebracht werden müssen. Die Nein-Kandidaten machen keine Wahlwerbung und erklären von vornherein, das Amt selbst im unwahrscheinlichen Fall einer erfolgreichen Wahl gar nicht antreten zu wollen. Erklärtes Ziel der Nein-Partei ist es laut der Homepage www.nein-idee.de, den Wählern die Möglichkeit zu geben, zu anderen Kandidaten Nein zu sagen – und zwar mit einer Stimme, die auch gezählt wird, nicht indem der Stimmzettel ungültig gemacht wird.

Feinheiten des Wahlrechts

Für Braun kein überzeugender Ansatz: „Das zeigt, dass diese Leute keine Ahnung haben vom Wahlrecht in Baden-Württemberg“, sagt Braun. Denn hier können die Wähler nicht nur die Namen ankreuzen, die auf dem Wahlzettel stehen. Sie können Namen aller wählbaren Personen selbst eintragen. Braun ist überzeugt: „Die Leute wissen schon, wen sie wählen sollen.“

Eine Zielmarke möchte er vorher nicht öffentlich nennen. „Ich hoffe natürlich, mit einem gescheiten Ergebnis wiedergewählt zu werden.“ Bei seiner ersten Wahl 1991 hatte sich Braun im zweiten Wahlgang mit rund 53 Prozent der Stimmen gegen zwei ernst zu nehmende Mitbewerber durchgesetzt. Dass er damals als Grüner einen CDU-Bewerber aus dem Feld schlug, war seinerzeit noch eine Besonderheit.

Bei seiner ersten Wiederwahl 1999 erhielt Braun, abermals gegen einen Bewerber der CDU, fast 70 Prozent der Stimmen. Bei seiner zweiten Wiederwahl 2007 holte er mehr als 82 Prozent, auch da hatte es Konkurrenz gegeben.

Die offizielle Kandidatenvorstellung der Gemeinde beginnt am Montag, 23. Februar, um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Laupertshausen.