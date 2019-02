Die abstiegsgefährdete SGM Laupertshausen/Maselheim geht mit Milutin Zukic als neuem Trainer in die Restrunde in der Fußball-Kreisliga A II. Beim Tabellendrittletzten tritt der 41-Jährige die Nachfolge von Uwe Reh an, der von sich aus aufgehört hat.

„Es haben einfach nicht alle so mitgezogen, wie ich mir das vorgestellt habe. Im Training haben immer wieder vier bis fünf Spieler aus der ,Ersten‘ gefehlt. Das hat sich in der sportlichen Situation niedergeschlagen, die nicht befriedigend ist. Daraus habe ich meine Konsequenzen gezogen“, erläutert Uwe Reh die Beweggründe für seinen Rückzug und fügt hinzu: „Wir sind im Guten auseinandergegangen. Ich wünsche der SGM, dass der Klassenerhalt geschafft wird.“ Die Spielgemeinschaft, die der SV Laupertshausen und die TSG Maselheim-Sulmingen seit dieser Saison bilden, hat in den bisherigen 14 Spielen lediglich neun Punkte holen können. Der Vorsprung auf den Tabellenletzten SV Sulmetingen II beträgt aktuell nur einen Zähler.

Die Entscheidung aufzuhören, hat Reh den SGM-Verantwortlichen bereits nach dem letzten Spiel vor der Winterpause mitgeteilt, wie erst jetzt öffentlich geworden ist. Bei der Suche nach einem Nachfolger sei dann die Idee aufgekommen, bei Milutin Zukic nachzufragen, so Wolfgang Schlachter, Abteilungsleiter der TSG Maselheim-Sulmingen. Zukic war in den Spielzeiten 2015/16 und 2016/17 als Trainer für den SV Laupertshausen tätig. Die Gespräche mit Zukic hätten der SVL-Abteilungsleiter Christian Kesenheimer und SVL-Ausschussmitglied Matthias Jörg geführt. Die TSG-Verantwortlichen seien stets informiert gewesen, so Schlachter. Mit Zukic wurde schließlich eine Zusammenarbeit über die Saison hinaus, zunächst für die kommenden anderthalb Jahre, vereinbart. „Ich sehe die Verpflichtung absolut positiv. Milutin kennt die Verhältnisse bei beiden Vereinen“, sagt Schlachter. „Mit ihm als Trainer wollen wir jetzt den Klassenerhalt schaffen.“

Zum Vorbereitungsstart Anfang Februar sind Patrick Wendling und Thomas Mohr (beide jeweils nach einem Kreuzbandriss) wieder ins Training eingestiegen, ebenso der länger verletzte Offensivspieler Christian Jörg. „Bei den drei Rückkehrern muss man abwarten, wie sie in Tritt kommen“, so Schlachter. Weitere personelle Veränderungen gab es in der Winterpause bei der SGM nicht. Dass das Unternehmen Klassenerhalt gelingen wird, davon ist der TSG-Abteilungsleiter überzeugt: „Die Mannschaft ist besser, als es der Tabellenplatz aussagt.“