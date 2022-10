Zirkusshow „Injabulo“ spielt 2000 Euro ein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Wow, welch ein Erfolg – ich freu mich so!“ Eine mit an die 300 Personen gefüllte Mehrzweckhalle in Maselheim, ein buntes abwechslungsreiches rund 2,5-stündiges Programm, begeisterte Zuschauer, hochmotivierte Tänzerinnen und ein fulminanter Spendenertrag (ungefähr 2000 Euro) brachten Sabine Nosse alias Seranya, nach der Show „Injabulo“ vom 24. September zu dieser Aussage.

Die Bauchtänzerin Sabine Nosse hatte schon öfters gemeinsam mit ihrer Mittänzerin und Freundin Ute Hatzing-Stühle kleinere Aufführungen organisiert und den Erlös für den Verein TARGET gespendet. Diese Menschenrechtsorganisation, gegründet vom deutschen Ehepaar Nehberg, setzt sich weltweit gegen die Genitalverstümmelung von Mädchen und Frauen ein. So kam es, dass 26 Tänzerinnen, allesamt Schülerinnen von Sabine Nosse, die Jüngste 11 Jahre, die Älteste Anfang 70 Jahre, ihr Können kostenlos zum Besten gaben. Rachid Benachour, ein aus einer algerischen Berber-Musikerfamilie stammender Vollblutmusiker aus Ulm (Mitglied der Gruppe „Sirius“) unterstützte die Sache mit seinem Können auf der arabischen Trommel. Um Kosten zu drücken, bedienten Familienmitglieder und Freunde die Musik- und Lichtanlage, waren im Verkauf tätig und waren die fleißigen Helfer im Hintergrund.

Eine perfekte Mischung aus Tänzen in verschiedenen Gruppengrößen mit Schleier, Stock, Säbel, Fächerschleier gaben einen Einblick in die momentane westliche Bauchtanzszene, in der verschiedene Tanz- und Musikstile mit klassischen Bauchtanzelementen gemischt werden. So hörte man neben arabischer Volksmusik (Baladi) , Popmusik (Sahkira) bis hin zu Trailermusik („Misirlou“ aus dem Film „Pulp fiction“); sah einen Mix von Bauchtanz mit Charleston, Tango und Salsa und Bauchtanzelemente im Bollywood. Die Darbietungen, fast alle von Sabine Nosse selbst choreografiert, boten einen ständigen Wechsel von Farben und Bewegung. Immer wieder löste die isolierte Körperbeherrschung, besonders bei den Shimmies in den Trommelsolos, Zwischenbeifall aus (zum Beispiel die Soloeinlage der 16 jährigen Isabelle Nosse auf Alma Latina von A. Uzonov).

Auch in der Pause brachten zwei Tänzerinnen (Annika und Simone ) eine kleine Feuershow mit ein – einziges kleines Manko: die Ansage (B. Mayer-Leger) war im ersten Teil etwas zu leise.

Resümee: Ein voller Erfolg für alle: Zuschauer, Tänzerinnen, Organisatorinnen.