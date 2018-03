Wie Maselheim gegen das Insektensterben ankämpfen möchte

Maselheim will insektenfreundlich werden. Die Gemeinde möchte das Ganze aber nicht nach Gutdünken angehen, sondern auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Bürgermeister Elmar Braun hat deshalb Kontakt zur Universität Tübingen aufgenommen. Geplant ist, dass ein Student seine Bachelorarbeit über das Maselheimer Projekt schreibt und die Gemeinde auf diese Weise einen Maßnahmenleitfaden erhält.

Nicht mulchen und weniger oft mähen, auf den ersten Blick mag es einfach erscheinen, für Insekten wieder mehr Lebensräume zu schaffen, in denen sie Nahrung finden. „Aber es gibt viele offene Detailfragen“, sagt Maselheims Bürgermeister Elmar Braun über den Plan aus Maselheim eine insektenfreundliche Gemeinde zu machen. „Wann mäht man genau, im März, April oder Mai? Räumt man das Mähgut gleich ab oder lässt an es noch aussamen? Was ist im Winter: Lässt man über diese Monate alles stehen?“, schildert er eine Reihe von offenen Fragen.

Reicht es, nur im Juli zu mähen?

Die Gemeinde hat ein Netz von eigenen Flächen, auf denen sie Maßnahmen angehen kann: Grün entlang von Wegen oder rund um Einrichtungen wie Rathaus oder Mehrweckhallen. „Das sind eine Menge Flächen, die miteinander verbunden sind“, sagt Braun. „Zu klären ist, wie man sie so verändert, so dass Insekten profitieren, sprich dass es dort blüht.“ Müsse man zum Beispiel beim Rathaus den Boden verändern oder einfach nur anders einsähen? Oder reiche es gar, nur im Juli zu mähen? Eine andere Frage sei, ob die Gemeinde künftig, wenn sie ihre Äcker verpachte, Blühstreifen zur Auflage mache. „Das muss man überlegen“, so Braun.

Ein weiteres Thema sei, was mit dem Mähgut passiere. Fürs Kompostieren habe man keine zertifizierte Anlage, eine Deponie gebe es auch nicht und da das Mähgut als Müll gelte, dürfe es nicht in die Biogasanlage gebracht werden, auf dem Recyclinghof wiederum könne es auch nicht entsorgt werden: „Wohin damit also?“ fragt Braun ratlos.

Vorhaben könnte Modellcharakter haben

Um Antworten auf die vielen Fragen zu bekommen, hat er Kontakt zu Insektenforscher Professor Oliver Betz von der Universität Tübingen geknüpft. „Professor Betz hat einen Studenten gefunden, der sich vorstellen kann, eine Maßnahmenanalyse zur Gestaltung der insektenfreundlichen Gemeinde zu erarbeiten“, berichtet Braun. Das Ganze solle im Rahmen einer Bachelorarbeit geschehen, die die gemeindeeigenen Flächen botanisch erfasse und aufzeige, was man wo für die verschiedenen Insekten machen könne. „Das könnte Modellcharakter haben“, sagt Braun.„Ich hoffe, dass der Student bald anfangen und ich dann schon erste Ideen herausziehen kann.“

Gelegenheiten, die sich zuvor schon bieten, will er aber nicht verstreichen lassen. So soll zum Beispiel in der neuen Ortsmitte in Äpfingen eine Blühwiese angelegt werden. Mit dem Bauhof hat er bereits Gespräche über das Thema insektenfreundliche Gemeinde geführt. Die Bürger, Privatleute wie Landwirte, will er mit ins Boot holen. „Wir müssen erklären, was wir vorhaben. Die Leute müssen sehen: Das alles macht man, weil man etwas Positives erreichen will.“