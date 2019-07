Das Sommerfest in Heggbach mit seinem vielseitigen Programm hat wieder zahlreiche Besucher angelockt. Für viele Mitarbeitende und Ehemalige ist das gemeinsame Feiern mittlerweile „wie Heimkommen“, sagten die Besucher.

Traditionsgemäß eröffnete die Trommlergruppe Heggbach in ihrer feschen rot-schwarz-weißen Uniform das Sommerfest. Renate Weingärtner, Leiterin des Heggbacher Wohnverbunds der St. Elisabeth-Stiftung, begrüßte alle Besucher auf dem Marktplatz. Kaum hatten die Trommler den Marktplatz verlassen, kam der „Harte Kern“ zum Einsatz. Die Jazz-Combo, hervorgegangen aus der Big Band Riedlingen, hatte den passenden Gute-Laune-Sound für die Festgäste.

Bei den Besuchern kam das an: „Ich komme vor allem wegen der Musik“, erklärt eine Dame aus Maselheim. Und da hat sie an diesem Tag große Auswahl. Auf einem schattigen grünen Hügel kurz vor Haus Maria spielte das Kreisseniorenorchester auf mit beeindruckenden 53 Musikern. Pop-und Rock-Klänge produzierte an verschiedenen Spielorten der Schalmeienzug Ingoldingen.

„Finde die Königin!“ lautete das Motto von Hermann Schühle. Der Imker aus Maselheim war mit zwei Bienenwaben vor Ort, in denen rund 2000 Tiere wuseln. Geduldig beantwortet er die Fragen von Kindern und Erwachsenen. Drei Franziskanerinnen von Reute präsentieren Tee, Kräutersalz und allerhand Gestricktes und Gebasteltes, um Spenden für die Mission zu sammeln. Flankiert werden sie von der Klostermetzgerei Reute und den Gärtnern der Werkstatt für Menschen mit Behinderung aus Biberach. Rund um den umtriebigen Marktplatz waren weitere Attraktionen zu entdecken. Am frühen Abend ging es in der Kirche St. Georg dann besinnlicher zu. Schwester Miriam trug meditative Texte vor, begleitet von Victor Schätzle an der Orgel. Nach einem fröhlichen Fest konnte man hier zur Ruhe kommen.