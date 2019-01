Wie ein Flagge für Post vom chinesischen Generalkonsul sorgte

Wo liegt Maselheim? In Taiwan kennen energiepolitisch Interessierte die Antwort. Seit fünf Jahren reisen immer wieder Delegationen aus Fernost an, um sich über die Energiewende zu informieren. Maselheims Bürgermeister Elmar Braun war über Weihnachten in Taiwan. Im Gespräch mit Birgit van Laak berichtet er, wie es dort um die Energiepolitik steht, und wie er die aktuelle Drohung Chinas, eine Wiedervereinigung mit Taiwan notfalls zu erzwingen, erlebt hat. Wie sehr China darauf achtet, dass Taiwan als chinesische Provinz gilt, zeigt auch der Wirbel um eine Flagge, die Maselheim 2017 hisste.

Herr Braun, das kleine Maselheim pflegt Kontakte nach Taiwan. Wie kam es dazu?

Weil sich Taiwan für die Energiewende interessierte, lud es vor fünf Jahren grüne Bürgermeister zu Gesprächen ein, neben Bürgermeister und Bürgermeisterinnen von Großstädten auch mich. Seither kamen immer wieder einmal Delegationen aus Taiwan nach Maselheim, um sich unsere Energiesparanstrengungen anzuschauen. Zum Jahreswechsel war ich aber privat in Taiwan, weil meine Tochter gerade über eine Austauschprogramm dort ist. Sie studiert Physik und ist nun für zwei Semester an der NT-Universität in Taipeh. Bei der Gelegenheit habe ich auch politisch-dienstliche Gesprächstermine wahrgenommen, unter anderem im Landratsamt von Hualien mit der neuen Landrätin Chen-Wei Hsu.

Während Ihres Aufenthalts wurde die politische Lage plötzlich angespannt. Das demokratische Taiwan wird nur von wenigen Ländern diplomatisch anerkannt. China sieht in Taiwan eine abtrünnige Provinz. Der chinesische Präsident Xi drohte, Taiwan notfalls militärisch zur Wiedervereinigung zu zwingen. Wie haben Sie die Situation erlebt?

Die Rede von Xi war auf allen Zeitungstiteln, ich habe mir die Berichte übersetzen lassen und im Internet deutsche Nachrichten gelesen. Ich habe niemanden getroffen, der Angst vor einem Einmarsch Chinas gehabt hätte. Ich habe aber auch niemanden getroffen, der sich für eine Vereinigung ausgesprochen hat. Die einen vertrauten auf den Freund USA, die anderen sagten, die Systeme von China und dem demokratischen Taiwan seien zu unterschiedlich, aber unter einem gemeinsamen Dach möglich. Für mich stellt sich die Frage: Wie lange lässt China Taiwan was machen? Ich glaube, die Rede war ein Versuchsballon von China, um zu sehen was passiert. Und die USA haben leider nicht erkennbar reagiert.

Wie ist die Stimmung bei den Leuten dort?

Sie sehen, dass ihr Land diplomatisch isoliert ist und China wirtschaftlichen Druck ausübt. Früher reisten viele reiche chinesische Touristen nach Taiwan, sie kommen, nach Aussagen der Taiwanesen staatlich gesteuert, nicht mehr. Taiwan hat nicht nur deshalb massiv an Wirtschaftskraft verloren.

China wacht mit Argusaugen darüber, dass Taiwan als Teil von China gilt. Das hat selbst die 4500-Einwohner-Gemeinde Maselheim schon gespürt...

2017 haben wir beim Besuch einer Delegation neben der Maselheimer auch die taiwanesische Flagge gehisst. Das Bild des Generaldirektors der taiwanesischen Vertretung in München, seiner Delegation und von mir vor den Flaggen war auch in einer taiwanesischen Internetzeitung zu sehen. Daraufhin hat der chinesische Generalkonsul aus Frankfurt mir einen Brief geschrieben, in dem er seine Verwunderung ausdrückte. Er wies darauf hin, dass die Bundesrepublik Deutschland keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan pflege und das Hissen der Flagge nicht im Einklang mit der deutschen Ein-China-Politik stehe. Er hat mir angeboten, die Kontakte zwischen China und Maselheim zu fördern als Beitrag zur deutsch-chinesischen Freundschaft.

Was haben Sie ihm geantwortet?

Ich habe geschrieben, dass mir die deutsch-chinesische Freundschaft am Herzen liegt, den Respekt vor der Souveränität Chinas hervorgehoben und auf die Freundschaft mit Taiwan als Teil von China hingewiesen.

Gab es weitere Briefwechsel oder Besuchsankündigungen?

Nein, ich habe nichts mehr gehört.

In Maselheim haben die Taiwanesen Energiesparmaßnahmen angeschaut. Wie sparsam gehen sie mit Energie um?

In Taiwan herrscht immer Lärm und viel Beleuchtung. Selbst im Hotelzimmer ist es nachts relativ hell wegen der Dauerbeleuchtungen für Notausgänge. Das ist ein Beispiel im Kleinen. Eine zentrale Entscheidung fällten die Taiwanesen vor kurzem bei einer Volksabstimmung: die Mehrheit war gegen den Ausstieg aus der Atomkraft. Ich bin insofern gespannt, ob das Interesse an unserer Energiewende bleibt. Insgesamt hat mich der Besuch in Taiwan beeindruckt. Für die Menschen dort gehören Erdbeben und jedes Jahr schwere Taifune zum Leben, das ist hart. Ihr Land ist eine selbstbewusste freiheitliche Demokratie, aber diplomatisch isoliert, Taiwan hat keine Freunde. Wenn man das sieht, muss man feststellen, dass wir unsere Situation nicht genug wertschätzen. Europa ist viel besser als wir denken. Und der Zusammenhalt in Europa notwendig und mehr als sinnvoll!