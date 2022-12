Wegen Ablenkung landet Auto in den Leitplanken

Eine kurze Ablenkung des Fahrers ist laut Polizeibericht die Ursache für einen Unfall, zu dem es am Mittwoch auf der B30 gekommen ist. Gegen 8.30 Uhr fuhr ein 38-Jähriger in Richtung Biberach. Kurz vor der Ausfahrt Laupheim Süd war der Fahrer des Volvo wegen eines anderen Autos kurz abgelenkt. Er befuhr die Ausfahrt und stieß mit seiner linken Fahrzeugseite gegen die Leitplanken. Der Fahrer blieb unverletzt. Den Schaden an Auto und Leitplanken schätzt die Polizei auf etwa 8000 Euro.