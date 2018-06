Wasserschaden in Mehrzweckhalle

In der Maselheimer Mehrzweckhalle laufen die Bautrockner. Bei den starken Regenfälle in der Nacht zum vergangenen Mittwoch war Wasser in die Halle eingedrungen. Das berichtete Bürgermeister Elmar Braun im Gemeinderat. Es seien 46 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen worden. Neben der Mehrzweckhalle seien in Maselheim zwei Garagen überschwemmt worden, in Äpfingen sei Oberflässenwasser in einige Keller gelaufen. In der Halle wird nun der Boden getrocknet, zu Schäden am Inventar kam es nach Angaben von Hauptamtsleiter Wolfgang Späth nicht. Für die Mehrzweckhalle sollen nach Angaben von Braun Hochwasserschutzmaßnahmen geplant werden.