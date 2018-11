Wasserpreis sinkt minimal

Wasser wird in Maselheim im kommenden Jahr ein wenig billiger, dafür erhöht sich der Abwasserpreis im Centbereich. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Der Kubikmeter Wasser kostet künftig 1,35 Euro, das sind neun Cent weniger als bisher. Der Grund für die Senkung sind höhere Einnahmen aus dem Jahr 2017, die in die Kalkulation einfließen, sowie geringere Kosten. Die Abwassergebühren betragen kostendeckend beim Schmutzwasser 1,97 Euro pro Kubikmeter, das entspricht einem Plus von vier Cent, und beim Niderschlagswasser 0,35 Euro (plus drei Cent). Für die St. Elisabeth Stiftung werden separate Gebühren festgelegt, weil der Heggbacher Wohnverbund das Verteilungsnetz der Gemeinde nicht nutzt. Für Heggbach gilt folgender Gebührensatz: Wasser kostet 0,76 Euro pro Kubikmeter, das sind sechs Cent weniger als bisher.