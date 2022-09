Vortrag über 800 Jahre Kloster Heggbach

Informationen erteilt Eva Sorg unter Telefon 07524/906-160 oder per Mail an evamaria.sorg@ st-elisabeth-stiftung.de .

In einem Vortrag im Heggbacher Festsaal referiert die Historikerin Maria Magdalena Rückert vom Ludwigsburger Landesarchiv am Freitag, 23. September, ab 20 Uhr zum Thema „Von den Zisterzienserinnen zu den Franziskanerinnen von Reute – 800 Jahre Kloster Heggbach“. Sie beleuchtet den Wandel des Klosters Heggbach, in dem heute Menschen mit Behinderung leben und betreut werden. Der öffentliche Vortrag ist Teil einer Tagung der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart und wird mitgetragen vom Geschichtsverein der Diözese und der St.-Elisabeth-Stiftung.