Vorstand im Amt bestätigt – Ehrungen für Mitglieder

Bei deHauptversammlung des SV Laupertshausen im Wirtshaus Witzles hat der Verein auf das vergangene Jahr zurückgeblickt und zog eine positive Bilanz.

Kassiererin Silvia Katein berichtete über einen gesunden Kassenbestand. Im Bericht der Schriftführerin wurden die wichtigsten Eckpfeiler des Jahres wurden angesprochen, so wurden unter anderem weitere Geschäftsordnungen ausgearbeitet und umgesetzt. Der stellvertretende Vorsitzende Thomas Gleinser gab weitere Details zu den Neuerungen im Freizeitsport bekannt. So wurde ein Yogakurs für Kids und zwei weitere Yogakurse für Erwachsene in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule organisiert. Weitere Kurse sollen folgen.

Matthias Wendling berichtete aus dem Bereich Fußball-Herren-Mannschaften. Diese spielen in einer Spielgemeinschaft mit der TSG Maselheim-Sulmingen. In der Kreisliga A steht die Mannschaft zur Winterpause auf Rang neun. Die Damen-Fußballmannschaft steht in der Bezirksliga auf dem siebten Tabellenplatz und ist mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden. „Vielleicht kann noch der eine oder andere Platz in der Restrunde gutgemacht werden“, sagte Anna Jörg, die stellvertretend den Bericht von Abteilungsleiterin Corinna Härle vortrug.

Jugendleiter Manfred Fesseler erläuterte, dass Spielgemeinschaften mit Mettenberg, Äpfingen und Maselheim/Sulmingen bestehen. In seinem Bericht kam deutlich zur Sprache, dass es ein Problem sei, geeignete Jugendtrainer zu finden.

Die Kinderturnabteilung hat mehrere Gruppen, die alle gut besucht werden. Über den Seniorenfußball und die Herrengymnastik berichtete Abteilungsleiter Siegfried Schanz. Die Seniorenfußballer sind im Vergleich zu den letzten Jahren wieder aktiver und haben wieder Freundschaftsspiele ausgetragen. Die Herrengymnastikgruppe spricht insbesondere Männer im reiferen Mittelalter an und sei sehr beliebt. Die Gruppe könnte aber noch ein bisschen wachsen.

Die drei Frauengymnastikgruppen vertreten durch Marianne Schwarz und Carina Dengler sind laut ihres Berichtes ebenfalls gut besucht. Die Volleyball-Abteilung nimmt am Spielbetrieb in der Staffel „Mixed 2/4 D3 Süd“ teil und belegt derzeit den ersten Platz in dieser Liga, wie Silvan Kopf betonte. Die Abteilung Karate wird von Georg Fackler schon jahrelang betreut. Sie hat bereits mehrere gute Kämpfer auf Bundes- und internationaler Ebene hervorgebracht. Allerdings mussten sich die Leistungsträger aus beruflichen Gründen etwas aus den Wettbewerben zurückziehen.

Eine Ehrung für langjährige Mitgliedschaft beim SV Laupertshausen erhielten dieses Jahr: Siegfried Wendling und Hubert Kopf für jeweils 50 Jahre sowie Dominik Matzner und Irena Hummel für je 25 Jahre. Die Ehrung vom Württembergischen Landessportbund (WLSB) für langjährige aktive Mitglieder in der Vorstandschaft übernahm Hermann Gantner, Vizepräsident des Sportkreises. Die Geehrten wurden mit der bronzenen oder silbernen Ehrennadel des WLSB sowie der entsprechenden Ehrenurkunde ausgezeichnet.

Bei den Wahlen gab es nur eine kleine Änderung. Der Vorsitzende Karl Katein, die Schriftführerin Marianne Schwarz, Georg Fackler, Corinna Härle, Irena Hummel und Patrick Wendling nahmen eine Wiederwahl an. Siegfried Schanz gab sein Amt als Abteilungsleiter Seniorenfußball und Herrengymnastik ab. Sein Sohn Andreas Schanz wurde einstimmig gewählt. Die Kassenprüfer Paul Bischof und Robert Hagel wurden für ein weiteres Jahr in ihren Ämter bestätigt.

Die 21. Hauptversammlung des Fördervereins wurde kurz vor der Jahreshauptversammlung des SV Laupertshausen abgehalten. Der Vorsitzende Georg Fackler erklärte in seinem Bericht, dass die Hauptaufgabe des Vereins die Unterstützung der Jugendabteilung sei. Schriftführerin Marianne Schwarz und Kassiererin Irena Hummel berichteten über den Ablauf und die Finanzen des vergangenen Vereinsjahres. Einstimmig wurden für zwei Jahre die stellvertretende Vorsitzende Karen Schlüter und die Kassiererin Irena Hummel wiedergewählt.