Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei Äpfingen hat es am Sonntagmittag einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem vier Personen verletzt wurden. Bisher ist nur bekannt, dass um 11.41 Uhr beim Roten Kreuz ein Notruf eingegangen ist, woraufhin die Rettungskräfte mit mehreren Rettungswagen und einem Notarzt ausrückten. Laut Einsatzleiter Michael Mutschler ereignete sich der Unfall an den Einmündung nach Schemmerhofen. Die beiden Autos stießen zusammen, wahrscheinlich hatte das eine Fahrzeug dem anderen die Vorfahrt genommen. Zwei Personen wurden schwer, zwei leicht verletzte. Die Rettungssanitäter brachten die Verletzten in Krankenhäuser nach Biberach, Ehingen und Ulm.

