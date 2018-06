Vier neue Bestleistungen bei Senioren-DM

Reinhard Hentze von der TSG Maselheim-Sulmingen hat sich die Silbermedaille in der Altersklasse (AK) der Senioren IV bei den internationalen deutschen Seniorenmeisterschaften im Rasenkraftsport in Maselheim gesichert. Monika Hentze, die gemeinsam mit ihrem Mann die DM auch organisierte, erreichte Rang vier bei den Seniorinnen III.

„Mit meiner Leistung bin ich sehr zufrieden“, sagte Reinhard Hentze. „Es war mein bisher bester Wettkampf in diesem Jahr und eine höhere Punktzahl als bei der DM im Vorjahr.“ Reinhard Hentze kam bei den Senioren IV (+ 87,0 Kilogramm) am Ende auf insgesamt 2160 Punkte (42,13 Meter/Hammerwerfen, 19,55 m/Gewichtwerfen, 8,64 m/Steinstoßen) und musste nur Gerhard Zachrau vom RKS Phoenix Mutterstadt (2236 Punkte; 45,50 m/21,06 m/8,21 m) den Vortritt lassen. Auch Monika Hentze ist sehr zufrieden mit ihrem Abschneiden beim DM-Heimspiel gewesen. Sie erreichte 1633 Punkte (27,33 Meter/15,13 m/7,22 m). Den Titel bei den Seniorinnen III (+ 73,0 Kilogramm) holte sich Sylvia Beyer vom VfL Waiblingen (2170 Punkte; 38,28 m/18,17 m/10,16 m).

136 Starter waren in Maselheim vertreten, um in insgesamt 31 Alters- und Gewichtsklassen die Medaillengewinner zu ermitteln. Die älteste Teilnehmerin war Almut Brömmel (Jahrgang 1935/SC Preußen Erlangen), der älteste Teilnehmer Georg Kenntner (Jahrgang 1932/WG Karlsruhe/Neulußheim).

Vier neue deutsche Rekorde beziehungsweise Bestleistungen (Rekord darf es nur in der Leichtathletik genannt werden) wurden in Maselheim aufgestellt. Kirsten Hilbig vom VfR Evesen erzielte bei den Seniorinnen II (40+) im Schwergewicht, das bei 73 Kilogramm beginnt, im Hammerwerfen mit 52,75 Metern eine neue Bestmarke. Hinzu kam mit 25,33 Meter im Gewichtwerfen ein weiterer überlegenen Sieg sowie mit 9,77 Metern die drittbeste Weite im Steinstoßen. Mit insgesamt 2651 Punkten gewann sie Gold im Dreikampf. Und das, obwohl sie gesundheitlich geschwächt an den Start gegangen war.

Mackenroth steigert sich zwei Mal

Die zweite deutsche Bestleistung erzielte Ute Mackenroth vom RKV Athletics Bebra mit 29,13 Metern im Hammerwerfen bei den Seniorinnen V (-68 Kilogramm) im Leichtgewicht. Mit 1802 Punkten verbesserte sie auch ihren eigenen Dreikampfrekord (15,38 m Gewichtwerfen/8,79 m Steinstoßen). Den vierten Rekord stellten Lothar Huchthausen und Horst Baumgarten vom SC Lüchow bei den Senioren VI (80+) in der Mannschaftswertung auf. Sie erzielten 4562 Punkte und verbesserten ihren alten Rekord aus dem Vorjahr damit um zwölf Punkte.

Lothar Huchthausen lieferte sich auch einen harten Zweikampf in der Einzelwertung mit Waldemar Villhauer (WG Neulußheim/Karlsruhe). Villhauer behielt letztlich die Nase vorn. Der Rekordhalter im Dreikampf spielte seine Überlegenheit im Hammerwerfen aus. Mit 43,68 Metern warf er mehr als sechs Meter weiter als Huchthausen. Mit dem Sieg im Steinstoßen glich Huchthausen (11,48 Meter) fast aus. Das Gewichtwerfen entschied Villhauer für sich und gewann damit letztlich auch den Titel im Dreikampf.

Überlegener Sieger bei den Senioren II (-74,0 Kilogramm) wurde Tobias Dockhorn vom SC GW Paderborn, der in allen drei Disziplinen die größte Weite erreichte und so im Dreikampf auf insgesamt 2143 Punkte kam (47,93 m, 19,27 m, 7,51 m).

Das DM-Fazit von Reinhard Hentze aus organisatorischer Sicht fiel positiv aus. „Es ist alles glatt gelaufen“, so der 60-Jährige. „Die Rückmeldungen der Athleten waren sehr positiv. Alle waren zufrieden mit den Verhältnissen vor Ort.“

Alle Ergebnisse der internationalen deutschen Seniorenmeisterschaften im Rasenkraftsport in Maselheim gibt es im Internet unter www.drtv.de