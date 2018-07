VDK Maselheim fährt nach Nürnberg

Der Ortsverband Maselheim-Baltringen-Wennedach trifft zu einem Ausflug am Freitag, 21. September nach Nürnberg. Abfahrt ist um acht Uhr am Parkplatz Rose in Maselheim. Auf dem Programm steht unter anderem eine Fahrt mit dem Trimaran auf Brombachsee sowie eine Stadtrundfahrt durch Nürnberg, und eine Besichtigung des Reichsparteitaggeländes. Nach der Übernachtung in Nürnberg steht am am Samstag, 22. September, eine Fahrt zur Schauwerkstatt der Firma Lebkuchen Schmid auf dem Programm. Nach dem Mittagessen steht die Weiterfahrt zum Kloster Neresheim an, abends geht es zurück nach Maselheim. Die Ankunft ist für circa 19 Uhr geplant.

Der Preis beträgt ab 35 Teilnehmer 149 Euro pro Person im Doppelzimmer. Anmeldungen sind möglich bis spätestens 20. Juli. Weitere Infos erteilt Robert Schafitel, unter Telefon 07356/3515, Handy: 0172/1056999 oder per Mail: robert-schafitel@t-online.de Einklappen Ausklappen