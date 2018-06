Unterschriftenliste strandet im Rathaus

Eine Unterschriftenliste gegen die Mobilfunkpläne der Telekom wird – so wie es aussieht – das Unternehmen wohl nicht erreichen. Der Grund ist die Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Die „Interessengemeinschaft besorgte Bürger aus Äpfingen und Sulmingen“ hatte Bürgermeister Elmar Braun eine Liste mit 267 Unterschriften übergeben. Die Unterzeichner wenden sich darin gegen die Pläne der Telekom, einen Mobilfunkmasten auf dem Äpfinger Kreuzberg zu errichten. Inhaltlich seien die Forderungen der Interessengemeinschaft Sache der Telekom, so die Ausführungen von Bürgermeister Elmar Braun im Gemeinderat. „Die Liste muss man der Telekom geben, nicht der Gemeinde“, berichtete Braun. Er könne die Liste aber nicht an das Telekommunikationsunternehmen weitergeben. „Nach der Europäischen Datenschutzgrundverordnung darf ich das nicht“, sagte er.