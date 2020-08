Unfallverursacher flüchtet betrunken vom Tatort

In der Ortsmitte von Sulmingen ist es am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das teilt die Polizei mit. Ein 27-jähriger Audifahrer war auf der L 266 aus Richtung Baltringen kommend in Richtung Äpfingen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung der Maselheimer Straße kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte in einer Hofeinfahrt gegen einen geparkten Ford und einen Laternenmast.

Das Auto des Verursachers schleuderte zurück auf die Durchgangsstraße. Der Fahrer verließ die Unfallstelle zu Fuß. Als die Polizei eintraf, war die Frau des Fahrers am Unfallort und gab sich als Unfallverursacherin aus. Dies brachte aber nichts, da Zeugen den Mann gesehen hatten. Sie teilte mit, wo sich der Fahrer aufhält.

Nachdem der Mann von der Polizei angetroffen wurde, beleidigte er die Beamten sofort und zeigte sich höchst aggressiv. Er musste zur Blutentnahme festgenommen werden, dabei griff er eine Beamtin an und stieß sie weg. Danach konnten er überwältigt werden. Mit Handschließen wurde er in eine Klinik zur Blutentnahme gebracht. Da er angegeben hatte, zuhause noch getrunken zu haben, ordnete die Staatsanwaltschaft zwei Blutproben an. Einen Führerschein besitzt der Mann nicht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 16000 Euro beziffert.