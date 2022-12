Unfall auf der B 30: Gefährliches Überholmanöver

Auf der B 30 ist es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Schuld könnte ein gefährliches Überholmanöver gewesen sein. Ein unbekannter Autofahrer hatte einen 46-jährigen Fahrer wohl so von der Straße abgedrängt, dass dieser in die Leitplanken krachte.

Gegen 16 Uhr fuhr der 46-Jährige mit seinem Ford auf der B 30 in Richtung Biberach. Auf Höhe Maselheim soll ein unbekanntes Auto den Ford überholt haben. Dessen Fahrer soll zu früh wieder eingeschert sein, sodass der Fahrer des Fords nach rechts ausweichen musste. Der Ford landete in den Leitplanken. Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. An Auto und Leitplanken entstand ein Schaden von etwa 9000 Euro. Das Polizeirevier Laupheim (Telefon 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher geben können.

Das droht bei Unfallflucht

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall gerufen wird, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.