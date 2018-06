Umzug am Sonntag in Äpfingen

Die Narrenzunft Weckafresser lädt am Fasnetssonntag, 26.Februar, zu ihrem 53. Umzug in Äpfingen ein.

Von 14 Uhr an ziehen viele Zünfte, originelle Gruppen, Wagen sowie Musikkapellen, und Spielmannszüge durch die Straßen. Der Umzugsweg wurde geringfügig geändert, die Auflösung erfolgt in Richtung Hintere Straße.

Vor und nach dem Umzug herrscht närrisches Treiben in der Mehrzweckhalle (Kaffee und Kuchen), in zwei Zelten neben der Halle (Ü18 sowie U18/Ü18) sowie in der Zunftstube und im ganzen Ort.

Umzugsplaketten sind im Vorverkauf bei den Raiffeisenbanken Maselheim und Äpfingen sowie beim Lebensmittelgeschäft Vorhauer in Äpfingen und Baltringen ermäßigt zu erhalten. Archivfoto: G. Rundel