TSG will mit Reh den Klassenerhalt schaffen

Die abstiegsgefährdete TSG Maselheim-Sulmingen geht die Restrunde in der Fußball-Kreisliga A II mit Uwe Reh als neuem Trainer an. Der 49-Jährige folgt auf Ralf Kolodziey und Heiko Stanke, die nach dem Rückzug von Edgar Hallmen im November vergangenen Jahres als Interimstrainerduo beim Tabellenvorletzten tätig waren.

„Uwe Reh ist im Verein sehr gut bekannt. Er war deshalb unser erster Ansprechpartner bei der Trainersuche“, erläutert der TSG-Abteilungsleiter Wolfgang Schlachter, wie es zur Verpflichtung des 49-Jährigen gekommen ist. Reh hat die TSG bereits von 2001 bis 2004 als Spielertrainer betreut. In dieser Zeit war er mit Maselheim-Sulmingen von der Kreisliga A in die Bezirksliga aufgestiegen, gewann mit dem Verein den Bezirkspokal sowie mit der „Zweiten“ den Meistertitel. Rehs zweites Trainerengagement bei Maselheim-Sulmingen ist von vornherein zeitlich befristet, er wird nur bis zum Saisonende aushelfen. „Das ist definitiv so und dafür sind wir ihm auch sehr dankbar. In unserer Situation war es nicht einfach, einen Trainer zu finden“, sagt der TSG-Abteilungsleiter und fügt hinzu: „Er ist ein guter Trainer und hat einfach Ahnung vom Fußball. Etwas Besseres konnte uns derzeit nicht passieren.“

Baran wechselt zum TSV Wain

Nur sechs Punkte hat Maselheim-Sulmingen bisher in dieser Spielzeit in 14 Spielen verbuchen können (Tordifferenz: 10:46), genauso viele wie das Tabellenschlusslicht TSV Ummendorf II (16 Spiele/13:81 Tore). Acht Zähler beträgt der Rückstand der TSG auf den ersten Nichtabstiegsplatz, den derzeit der FC Inter Laupheim (15 Spiele/22:30 Tore) als Zwölfter belegt. Das angepeilte Ziel mit Neu-Trainer Uwe Reh formuliert Schlachter daher klar: „Das ist der Klassenerhalt. Der ist weiter möglich, auch wenn es derzeit nicht gut aussieht.“ Die sowieso schon angespannte Personalsituation bei der TSG hat sich im Winter weiter zugespitzt: Stammtorwart Onur Baran hat den Verein in Richtung TSV Wain verlassen. Zugänge gab es keine. Ob und wann die Langzeitverletzten Fabian Ruf, Philipp Lebetz und Johannes Schaut in den Kader zurückkehren, ist laut Schlachter fraglich.

Die Umstände bei der TSG sind Uwe Reh, der die Erfahrung zahlreicher Trainerstationen mitbringt und zuletzt drei Spielzeiten lang den Bodensee-Bezirksligisten SV Haisterkirch betreut hat, wohl bekannt. „Für mich ist das ein Freundschaftsdienst für den Vorsitzenden Bernd Bogenrieder und Abteilungsleiter Wolfgang Schlachter, die ich beide schon lange kenne“, sagt er. „Der Klassenerhalt ist das einzige Ziel. Und der wird schon schwierig.“ Seit Dienstag vergangener Woche läuft die Vorbereitung auf die Restrunde in A II. „Wir müssen in der Vorbereitung konditionell gute Grundlagen legen und einen guten Start erwischen. Im Nachholspiel gegen den SV Mietingen II zählt nur ein Sieg“, so Reh. Die Nachholpartie bei Aufsteiger Mietingen II ist für Sonntag, 11. März (Anstoß: 15 Uhr), terminiert. „Ummendorf II und Mettenberg müssen wir auf jeden Fall hinter uns lassen. Das ist erst mal das Minimalziel“, blickt Reh voraus.