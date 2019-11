TSG veranstaltet Preisbinokel

Die TSG Maselheim-Sulmingen veranstaltet am Samstag, 16. November, ihr Preisbinokel in der Maselheimer Mehrzweckhalle. Der Verein erwartet rudn 360 Mitspieler aus dem Einzugsbereich vom Bodensee bis zum Schwarzwald. Saalöffnung ist um 18 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Das Startgeld beträgt zehn Euro, das Abgeld 0,50 Euro. Dem Sieger winken 500 Euro, der Zweiplatzierte erhält einen Geldpreis in Höhe von 300 Euro, der DRittplatzierte 150 euro. Daneben gibt es zahlreiche Sachpreise von der Fahrtmit dem Heißluftballon über einen 45-minütigen Rundflug bis zum Elkektrorasenmäher.