TSG trainiert wieder auf eigenem Platz

Die Gemeinde Maselheim hat im vergangenen Jahr zu den Orten im Landkreis Biberach gehört, die von den verheerenden Starkregenfällen im Mai und Juni am stärksten betroffen waren. Auch die TSG Maselheim-Sulmingen hatte darunter zu leiden. Die Sportanlage in Maselheim wurde durch die Wassermassen komplett zerstört, es entstand ein Schaden von rund 38 000 Euro. Finanzielle Unterstützung bekommt die TSG nun vom Württembergischen Fußballverband (WFV) und der DFB-Stiftung Egidius Braun. Bei einem kleinen Festakt wurde vergangene Woche im Maselheimer Rathaus ein Scheck in Höhe von 6000 Euro überreicht.

Bernd Bogenrieder, Vorsitzender der TSG Maselheim-Sulmingen, bezeichnete die Starkregenfälle in seiner Begrüßung als „einschneidendstes Ereignis“ in der Geschichte des Vereins. Zur Verdeutlichung wurde den Gästen – darunter Tobias Wrzesinski (Geschäftsführer der DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger), WFV-Präsident Matthias Schöck, geschäftsführender WFV-Vizepräsident Michael Hurler, Oliver Deutscher (Abteilungsleiter gesellschaftliche Verantwortung beim WFV) und der stellvertretende Bezirksvorsitzende und Schiedsrichterobmann des Bezirks Riß Jochen Oelmayer – ein kurzer Film gezeigt. 1,70 Meter hoch stand das Wasser seinerzeit auf dem Maselheimer Fußballplatz unterhalb des Rathauses, direkt an der Dürnach gelegen.

Beschädigte Flutlichtanlage

„Die Rasenfläche war von einer Schlammschicht überzogen, der Fangzaun aus den Fundamenten gerissen und die Tore mit Netzen durch das Treibholz zerstört“, erklärte Bogenrieder. Außerdem seien die Ball- und Gerätehütte sowie der Container, der als Kabine genutzt wurde, verwüstet worden und nicht mehr zu gebrauchen gewesen. Die Flutlichtanlage wurde ebenfalls beschädigt, die ganze Elektrik musste erneuert werden. „Insgesamt“, so Bogenrieder weiter, „ist der TSG ein Schaden in Höhe von rund 38 000 Euro entstanden, was den Verein vor große existenzielle Probleme stellte.“ Mit viel Eigenleistung der Mitglieder und finanzieller Unterstützung unter anderem durch den WLSB und die Gemeinde sei in der Zwischenzeit ein Großteil der Schäden behoben.

Seit gut zwei Wochen kann auf dem Maselheimer Sportplatz wieder trainiert werden. Vergangene Woche wurde außerdem die Bodenplatte für die neue Ball- und Gerätehütte gegossen. Auch durch die Spende von DFB und WFV könnten diese Anschaffungen gestemmt werden, sagte Bogenrieder. Einen Dank richtet der TSG-Vorsitzende auch an die Nachbarvereine SV Äpfingen und SV Laupertshausen, auf deren Plätzen die Mannschaften der TSG im vergangenen dreiviertel Jahr trainieren durften.

WFV-Präsident Matthias Schöck gab Einblicke in die Überlegungen der Verbandsverantwortlichen, wie den von den Unwettern betroffenen Vereinen geholfen werden könnte. „Wir haben uns dafür entschieden, in aller Ruhe die Schadenslagen erheben zu lassen und nicht in Aktionismus zu verfallen.“ Ziel sei es, die Sportanlagen wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. „Wir wollen dort Hilfe leisten, wo Hilfe auch wirklich notwendig ist“, sagte Schöck. Es gehe darum, Solidarität gegenüber der Fußballfamilie und im speziellen Fall der TSG Maselheim-Sulmingen zu zeigen. Von Tobias Wrzesinski gab es ebenfalls ein Lob an die umliegenden Vereine. „Diese Solidarität zeichnet die Fußballfamilie aus.“ Bei der Scheckübergabe betonte der Geschäftsführer der DFB-Stiftung Egidius Braun, dass er die Spende bei der TSG Maselheim-Sulmingen in den richtigen Händen wisse und fügte hinzu: „Sie wissen uns an Ihrer Seite.“