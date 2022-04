Trommelfeuer in der Festhalle

Bei einem Drum- und Percussion-Event wird die Festhalle in Heggbach am Samstag, 7. Mai, ab 18.30 Uhr erstmals wieder bespielt. Das Ensemble der Schlagzeugschule Warthausen unter Leitung von Markus Merz und die Heggbacher Trommler unter Leitung von Arnfried Oehme sind zu Gast bei „Kultur in Heggbach“ und werden „den Raum zum Schwingen bringen“, wie es in der Ankündigung heißt.

Das Ensemble aus Warthausen betrete dabei musikalisches Neuland, heißt es weiter. Durch den Einsatz elektronischer Xylophone eröffne sich über die bekannten Klangmöglichkeiten hinaus größere stilistische Flexibilität.

Neben Samba, Fusion und Latin Jazz oder karibischen Rhythmen mit solistischen Einlagen auf Congas, Timbales, Marimbas und Drum-Set soll es beim Konzert auch Ausflüge in Xylophon-Klassiker geben, wie den berühmten „Säbeltanz“. Als Solisten werden unter anderem der peruanische Multi-Percussionist César Gamero sowie Drummer Nico Strang als Trommler und Sänger zu hören sein.

Seit mehr als zwölf Jahren marschieren die Heggbacher Trommler, die für die St. Elisabeth-Stiftung, für Heggbach und für die Inklusion zu einem musikalischen Markenzeichen geworden sind. Die 18 Musikerinnen und Musiker sind bekannt geworden durch ihre Teilnahme an den Umzügen beim Biberacher Schützenfest, Laupheimer Kinderfest und bei weiteren Veranstaltungen in der Region. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt zehn Euro.