Thomas Gleinser übernimmt Vorstandsamt

Bei der Jahreshauptversammlung des SV Laupertshausen im Wirtshaus Witzles hat der zweite Vorsitzende Andreas Steiner sein Amt abgegeben. An seiner Stelle wurde Thomas Gleinser gewählt. Auch die Kassierin Silvia Katein und die Beisitzer Andrea Breitruck, Doris Steiner, Silvan Kopf und Erwin Haußer nahmen eine Wiederwahl an.

Christian Kesenheimer gab das Amt als Abteilungsleiter Fußball an Matthias Jörg weiter. Für Dominik Matzner wurde Carina Dengler neu in den Vorstand gewählt. Die Kassenprüfer Paul Bischof und Robert Hagel wurden für ein weiteres Jahr in ihrem Amt bestätigt.

Die Kassiererin Silvia Katein berichtete über einen gesunden Kassenbestand. Schriftführerin Marianne Schwarz und die einzelnen Abteilungen berichteten zudem von Aktivitäten im Verein.

Im Bericht der Schriftführerin wurden die wichtigsten Eckpfeiler des vergangenen Vereinsjahres wurden angesprochen: Das Mai-Fest hat auf Grund des schlechten Wetters nicht die Erwartungen des Vereins erfüllt, die Weihnachtsfeier und der Weihnachtsmarkt seien hingegen „zufriedenstellend“ verlaufen.

Fußballabteilungsleiter Christian Kesenheimer berichtete über die Fußball-Herren-Mannschaften. Diese spielen seit Mitte des Jahres 2018 in einer Spielgemeinschaft mit der TSG Maselheim-Sulmingen in der Kreisliga A II. Wie Christian Kesenheimer erläuterte, wurde die Spielgemeinschaft notwendig, da mittelfristig Nachwuchs fehlt. Insgesamt funktioniere die Spielgemeinschaft jedoch gut.

Die Damen-Fußballmannschaft steht in der Bezirksliga auf dem fünften Tabellenplatz und sei mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht unzufrieden, betonte Corinna Härle. Der Jugendleiter Manfred Fesseler erläuterte, dass die Spielgemeinschaften mit Mettenberg, Äpfingen und Maselheim bestehen. In seinem Bericht kam deutlich zur Sprache, dass es ein Problem ist, geeignete Jugendtrainer zu finden.

Abteilungen sind gut besucht

Die Kinderturnabteilung hat hingegen mehrere Gruppen, die alle gut besucht werden. Über den Seniorenfußball und die Herrengymnastik berichtete Abteilungsleiter Siegfried Schanz. Die Seniorenfußballer sind im Vergleich zu den letzten Jahren wieder aktiver und haben wieder Freundschaftsspiele ausgetragen.

Die Herrengymnastikgruppe erfreue sich großer Beliebtheit, könnte jedoch noch ein bisschen wachsen.

Die drei Frauengymnastikgruppen vertreten durch Marianne Schwarz sind laut ihres Berichtes gut besucht. Ab September letzten Jahres wurde aus einer Gymnastikgruppe eine gemischte Seniorengymnastik entwickelt, die gut läuft. Die Volleyball-Abteilung nimmt am Spielbetrieb „Mixed“ teil und belegt derzeit den letzten Platz in dieser Liga, so der Bericht von Silvan Kopf.

Die Abteilung Karate schon Kämpfer auf Bundes- und internationaler Ebene hervorgebracht. Leider mussten sich die Leistungsträger aus beruflichen Gründen etwas aus den Wettbewerben zurückziehen.

Einen breiten Raum innerhalb der Hauptversammlung nahm eine Neufassung der Satzung ein. Diese wurde notwendig wegen der Auflagen aus der Datenschutz-Grundverordnung und der Änderung der Vorstandsstruktur.

Bei den Ehrungen gab es dieses Jahr ein ganz besonderes Jubiläum zu feiern: Eduard Schädler wurde für 70 Jahre Mitgliedschaft im Verein geehrt. Er ist damit fast seit der Gründung des Vereins im Jahr 1947 im Verein. Der Jubilar ist noch aktives Mitglied in der Seniorensportgruppe.Geehrt wurden zudem Manfred Fackler und Hugo Zell für je 50 Jahre Mitgliedschaft; Hildegard Joos, Brigitte Bischof, Helga Link, Marianne Schwarz, Hubert Gramsch und Ursula Link für je 40 Jahre, sowie Hermann Koch und Regine Zielmann für je 25 Jahre.

Förderverein trifft sich

Die 20. Hauptversammlung des Fördervereins wurde zudem kurz vor der Jahreshauptversammlung des SV Laupertshausen abgehalten.

Der 1Vorsitzende Georg Fackler erklärte in seinem Bericht, dass die Hauptaufgabe des Vereins die Unterstützung der Jugendabteilung beinhaltet. Schriftführerin Marianne Schwarz und Kassiererin Irena Hummel berichteten über den Ablauf und die Finanzen des vergangenen Vereinsjahres. Einstimmig wurden für zwei Jahre der Vorsitzende Georg Fackler, die Schriftführerin Marianne Schwarz und der Beisitzer Manfred Fackler wieder gewählt.