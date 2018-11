Theatergruppe spendet Erlöse einer ganzen Saison

Die Theatergruppe Laupertshausen spendet jedes Jahr ihren Reinerlös aus der Theatersaison für einen guten Zweck. Dieses Jahr gehen je tausend Euro an die Kirchengemeinde Laupertshausen und an das Projekt „Bogenrieder - Aktion Hoffnung“.

Bei der Scheckübergabe haben sich Bernhard Katein, der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats, und Klaus Bogenrieder, der Vater der verstorbenen Nicole, gleichermaßen gefreut. Beide bedankten sich bei der Theatergruppe für deren Engagement und die finanzielle Unterstützung laufender Projekte.

„Die Kirchengemeinde Laupertshausen muss völlig überraschend die Kirchendecke sanieren und ist hierfür auf Spenden dringend angewiesen“, erklärte Bernhard Katein.

Hilfe für Kinder in Argentinien

Klaus Bogenrieder und seine Familie führen das Hilfsprojekt von Nicole Bogenrieder weiter. In Kooperation mit der Diözese Rottenburg-Stuttgart werden Kinder in den Armenvierteln der Provinz Santiago del Estero in Argentinien unterstützt. Ziel ist es, dort möglichst vielen Kindern und Jugendlichen einen Schulabschluss zu ermöglichen. Das Motto von Nicole war: „Bildung ist der einzige Weg aus der Armut.“ Dafür hatte die junge Frau ein eigenes Spendenprojekt ins Leben gerufen. Sie hatte bis zu ihrem Tod die große Hoffnung auf eine gerechtere Welt. Jetzt liegt diese Hoffnung in ihrem Vermächtnis. Dazu der Vater: „Ich danke der Theatergruppe Laupertshausen im Namen der santiagenischen Kinder, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, sagte er. „Diese großzügige Spende kommt ohne einen Cent Abzug bei den Familien in Argentinien an.“