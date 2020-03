Telefónica baut in Heggbach neue LTE-Mobilfunkstation

Der Netzbetreiber Telefónica Deutschland baut sein O2-Mobilfunknetz im Landkreis Biberach aus. Aktuell hat die Firma eine neue LTE (4G)-Station in Maselheim im Ortsteil Heggbach errichtet und in Betrieb genommen. Sie ergänzt die bisherige GSM (2G)- und UMTS (3G)-Technik an dem Standort, teilt das Unternehmen mit.

Dadurch verbessere sich die Versorgung vor allem für die Nutzung digitaler Anwendungen. Das wird auch von kleineren Mobilfunkanbietern wie zum Beispiel Aldi Talk verwendet. Kunden können schneller im mobilen Internet surfen, Videos streamen und digitale Anwendungen wie WhatsApp, Instagram und Facebook nutzen. Auch die Sprachqualität soll sich im LTE-Netz deutlich verbessern, teilt Telefónica Deutschland mit.

Der LTE-Standard soll in den kommenden Jahren weiterhin das Rückgrat der bundesweiten Mobilfunkinfrastruktur bilden. Die aktuellen Netzausbaumaßnahmen seien zugleich ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur nächsten Mobilfunkgeneration 5G. Technisch baue der 5G-Standard auf der Systemarchitektur von LTE (4G) auf.

Bereits jetzt biete Telefónica Unternehmen im Ort ein modernes Maschinennetz für IoT-Anwendungen. Darunter sind Dinge wie die intelligente Verknüpfung von Gas- und Wasseranschlüssen und digitale Zählerablesungen zu verstehen.

Den LTE-Ausbau wird das Unternehmen in diesem Jahr weiter vorantreiben. Baden-Württemberg bilde derzeit einen der Schwerpunkte des Netzausbaus von Telefónica Deutschland. Das Unternehmen hat in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr rund 850 zusätzliche LTE (4G)-Sender in nahezu allen Städten und Landkreisen errichtet.