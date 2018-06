Technisch sind Energiesparmöglichkeiten ausgereizt

Die Gemeinde Maselheim ist sehr gut beim Energiesparen und geradezu vorbildlich, was die Erzeugung erneuerbarer Energien angeht. Dieses Fazit lässt sich aus dem Energiebericht 2013/2014 ziehen, den Jürgen Müller, Kommunalberater der EnBW, im Gemeinderat vorstellte.

Die EnBW wertet die Verbrauchsdaten im Auftrag der Gemeinde aus. Dies dient der Erfolgskontrolle von Investitionen in Energiesparmaßnahmen und gibt Hinweise auf weitere Einsparpotenziale. Dazu sagte Bürgermeister Elmar Braun: „Die technischen Möglichkeiten sind weitgehend ausgereizt. Jetzt geht’s um das Nutzerverhalten. Das ist aber nicht so leicht zu ändern.“

Das umfangreiche Zahlenwerk enthält Daten für fünf kommunale Gebäude sowie die Straßenbeleuchtung. Müller fasste zusammen, dass der Wärmeverbrauch im Jahresvergleich um neun Prozent gesunken sei. Der Stromverbrauch ging in den Gebäuden um drei Prozent, bei der Straßenbeleuchtung um zwölf Prozent zurück. Der Wasserverbrauch war um zwei Prozent niedriger. Die CO2-Minderung bezifferte Müller auf 27 Tonnen. Nicht immer senkt ein geminderter Verbrauch auch die Rechnung von den Versorgern, da mitunter die Energiepreise steigen. In dieser Periode machte es sich aber in der Gemeindekasse bezahlt, die Verbrauchskosten gingen um mehr als Fünftel (minus 22 Prozent) zurück. Freilich gingen dem in den Jahren zuvor Investitionen der Gemeinde voraus, wie der Gemeinderat Franz Schuler anmerkte.

Zum Beispiel in energiesparende LED. Die Straßenbeleuchtung ist typischerweise der größte einzelne Stromverbraucher einer Gemeinde, „darum rechnen sich hier Maßnahmen besonders“, sagte Müller. Von 2011 bis 2014 sei der Stromverbrauch hierfür um 37 Prozent gesunken, und seither sind weitere Straßen umgerüstet worden. Das machte sich bezahlt. Im Jahresvergleich gingen die Verbrauchskosten um mehr als 26000 Euro zurück.

Müller brach die Zahlen auf die einzelnen Gebäude herunter und verglich diese mit ähnlich genutzten Objekten in anderen Gemeinden (Benchmark). Die Grundschule Maselheim bezeichnete er als energetisches „Musterobjekt“. Die Mehrzeckhalle Maselheim sei im Benchmark „sehr gut“, wobei der Ölverbrauch sich nicht litergenau einem Kalenderjahr zuordnen lässt.

Im Rathaus inklusive Feuerwehrhaus und Sportplatz (Flutlicht) ist der Verbrauch von 2013 auf 2014 etwas gestiegen. „Das muss man im Auge behalten“, sagte Müller, „aber im Moment besteht kein Grund zur Sorge.“ Im Benchmark sei der Verbrauch immer noch unterdurchschnittlich. Ähnlich ist es bei den Mehrzweckhallen Äpfingen und Laupertshausen.

Kämmerin Marion Bailer ging anhand der Zählerstände ergänzend auf das Gemeindehaus Sulmingen ein. Der Verbrauch an Gas und Hackschnitzeln sei „in Ordnung“ und entspreche den Erwartungen. Über kurz oder lang sei zu überlegen, dieses noch junge Gemeindehaus in den Energiebericht der EnBW aufzunehmen.

Bei der Stromerzeugung aus regenerativen Quellen übertrifft Maselheim nach den Worten von Müller bereits jetzt die Etappenziele, die Bund und Land fürs Jahr 2020 gesteckt haben (35 Prozent erneuerbarer Anteil). Der gesamte Stromverbrauch einschließlich Privatleuten und Gewerbe liegt bei gut 13 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Bilanziell gesehen werde 41 Prozent davon in Maselheim erzeugt, ganz überwiegend mit Photovoltaik. Dies ist also ein rechnerischer Wert. Physikalisch betrachtet muss nicht so viel eigener Solarstrom in Maselheimer Steckdosen landen, da die Sonne unregelmäßig scheint.