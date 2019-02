Tanzende Cheerleader, Dorfkinder und Piraten

Angela Gschwender von den Begleitenden Diensten tanzte schon vor der Faschingsfeier am Samstag durch die Heggbacher Festhalle, dass ihre orangefarbenen Zöpfe nur so flogen. Das „Fliegerlied“ sangen einige mit und machten entsprechende Bewegungen. Ehe der Schalmeienzug aus Ingoldingen einzog, wurde noch einmal „Rakete“ geübt. Den Blechbläsern trotzten die originell verkleideten Bewohner erfolgreich zwei Zugaben ab. Nach einer Tanzpause applaudierten sie 20 Mädchen aus Äpfingen, die barfuß die Bühne kaperten. Die Funkys, Piratinnen in Schwarz-Grün, bauten kunstvolle Pyramiden, während nach Schiffen Ausschau hielten.

In weißen T-Shirts und blauen Shorts stürmten anschließend 15 Mädchen die Bühne. Auch die Jazziger kamen aus „Äpfingen, wo man noch im Bulldog in die Schule gefahren wird“, wie Moderatorin Gschwender erklärt. Und tatsächlich entführten die Tänzerinnen den einen oder anderen in die Kindheit. Sie hüpften in Säcken, rollten im Minitraktor über die Bühne und machten Spagat zur Liedzeile: „Ich bin ein Dorfkind und darauf bin ich stolz“. Unter den Indianern, Cowgirls, Matrosen, Pandabären und Clowns im Publikum wurden zwar keine Hexen gesichtet, aber der Spielmannszug Erolzheim und Cheerleaders (Bild) verwandelte den Saal in einen Hexenkessel. Auf der Bühne machten über dreißig Musiker Stimmung, dass die bunten Federn auf ihren Hüten nur so wackelten. Zum Abschluss kamen die Choosers aus Baltringen: Elf Tänzerinnen und ein Tänzer wirbelten als „Sträflinge“ über die Bühne. Auch sie wurden mit „Zugabe“-Rufen gefeiert. Mit einer Polonäse klang der Nachmittag aus.