Tanz bis spät in die Nacht

In Maselheim hat dieses Jahr zum ersten Mal ein Frühlingsfestival stattgefunden.

Von Samstagabend bis Sonntagabend war in der Mehrzweckhalle einiges geboten: Zum Festauftakt spielte die Maselheimer Partyband In Motion zum Tanz auf. Ein sicherer Garant für zwei gekonnte Showtanzeinlagen war der Jazztanz aus Äpfingen. Bis spät in die Nacht hinein bot das neue Fest ein abwechslungsreiches Programm und eine gemütliche, lebendige Atmosphäre. Die Deko verwandelte die Halle in einen Festsaal der gehobenen Klasse. Die Tanzfläche und der Barbereich waren ebenfalls bis spät in die Nacht gut gefüllt mit Gästen, die ausgelassen tanzten und feierten. Am Sonntag begann der Tag mit einem Mittagstisch, zu dem die Musikanten aus Rottum aufspielten. Am Nachmittag besuchten viele Familien das Fest, es gab Auftritte der Jugend Big Band, des Schulchors, den Kindern aus der Kooperation Schule/Verein und dem Jazztanz.