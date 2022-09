SV Mietingen besiegt Laupertshausen

Das Damenteam des SV Mietingen II startet in die neue Saison in der Bezirksliga wie die vergangene Saison beendet wurde, als Tabellenführer. Grund dafür ist auch der vier zu null Sieg beim SV Laupertshausen am Samstag, 12. September.

Beim äußerst tief stehenden SV Laupertshausen tat sich der SV Mietingen II schwer, es dauerte 26 Minuten bis ein Treffer von Lena Kohn, die eine Flanke von Selina Köberle aufnahm, zur 1:0 Führung für Mietingen genutzte wurde. Weitere gute Torchancen für den SVM II blieben bis zur Halbzeitpause ungenutzt und auch Konterangriffe der Heimelf blieben in der Mietinger Abwehr hängen. Nach dem Seitenwechsel drängte Mietingen auf die Entscheidung und hatte auch noch das Glück, dass eine Flanke von Kathrin Denzel (52.) direkt im Laupertshauser Tor zum 2:0 landete. Mietingen dominierte die Partie, ließ der Heimelf keine einzige Torchance zu. Mietingen dagegen erhöhte nach einem Steilpass von Tamara Fischer durch Alena Maidel (73.) auf 3:0. Ein Distanzschuss von Bianca Harrer (75.) landete zum hochverdienten 4:0 Erfolg für den SV Mietingen II.