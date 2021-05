Sulminger Dorffest fällt aus

Das Sulminger Dorffest ist in diesem Jahr abgesagt. Das hat der Festausschuss bekannt gegeben. Ursprünglich war geplant, die Veranstaltung vom 3. bis 4. Juli stattfinden zu lassen. „Leider müssen wir unser Dorffest auch in diesem Jahr aufgrund der Pandemiesituation absagen. Trotzdem sind wir sehr zuversichtlich, dass wir alle im nächsten Sommer wieder unser altes Leben zurückerhalten und so ein schönes Fest in Sulmingen feiern können“, heißt es in einer Mitteilung. Das 35. Sulminger Dorffest soll 2022 vom 9. bis 10. Juli stattfinden.