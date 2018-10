Starkregenkarte soll Gefahrenstellen zeigen

Starkregen sorgt in Maselheim seit Längerem immer wieder für Überflutungen. Die Gemeinde möchte nun ein sogenanntes Starkregenrisikomanagement-Konzept erarbeiten lassen. Es soll Gefahrenstellen erfassen, Risiken analysieren und mögliche Maßnahmen aufzeigen. Der Gemeinderat hat über das Thema ausführlich diskutiert.

Was tun gegen Überflutungen? Die Frage treibt die Maselheimer um. Für Dürnach und Saubach wird gerade ein Schutzkonzept erstellt. Doch die Gemeinde richtet den Blick nicht nur auf den klassischen Hochwasserschutz an den Gewässern. Nun geht es auch um Maßnahmen gegen Oberflächenwasser, denn bei Starkregen gibt es immer wieder Probleme in Laupertshausen, am Ölberg und im Bereich des Ziegelhofgrabens. Ein Konzept mit dem sperrigen Namen Starkregenrisikomanagement soll zeigen, wo Gefahren lauern, wie hoch diese sind und was getan werden kann.

Basis bildet eine Starkregengefahrenkarte. Diese werde anhand von Regenmengen, Abflusswerten und Informationen über Topografie und Vegetation berechnet, erläuterte Ingenieur Günther Schmid vom Büro Rapp + Schmid den Gemeinderäten. Die Karte solle die Bevölkerung und die Verwaltung für problematische Stellen sensibilisieren. Im Gegensatz zur Hochwassergefahrenkarte, die auch festlegt, wo nicht gebaut werden darf, hat diese Kartierung keine rechtlichen Konsequenzen. „Sie stellt vielmehr eine Information für Bauherren dar, wo es ein Problem gibt“, sagte Schmid. Das Gleiche gelte für die Gemeinde, wenn diese zum Beispiel neue Baugebiete ins Auge fasse. Und die Feuerwehr könne die Erkenntnisse für ihre Einsatzplanungen nutzen. Zum Konzept zählen neben Karte und Risikoanalyse auch Vorschläge, wie Hausbesitzer und Gemeinde vorsorgen können.

Zuschüsse für konkrete Schutzmaßnahmen der Kommune, etwa Dämme oder Retentionsbecken, bezahlt das Land laut Schmid nur noch, wenn ein Starkregenrisikomanagement-Konzept vorliegt. Die Fördergelder flössen außerdem ausschließlich für den Schutz von Bebauung, die vor Februar 1999 entstanden ist. Auch bei Überflutungen, die aus dem bebauten Gbiet heraus entstehen, zahle das Land keine Zuschüsse. Und wie beim Hochwasserschutz gelte auch hier: Die Kosten dürfen nicht größer sein als der zu erwartende Schaden.

Meinungen gehen auseinander

Im Gemeinderat gab es Diskussionen, ob ein solches Konzept erstellt werden soll. Denn der Preis beträgt nach Angaben von Schmid rund 100 000 Euro. Beim Land kann die Gemeinde einen 70-prozentigen Zuschuss beantragen, doch unterm Strich bleiben auch dann noch 30 000 Euro, die Maselheim aufbringen müsste. „Ich tue mir schwer“, sagte Thomas Glutsch. Er befürchte, dass man die Summe ausgebe, aber angesichts der Finanzlage am Ende doch nichts gegen die Überflutungen machen könne. „Wir können nicht parallel Maßnahmen am Gewässer und gegen das Oberflächenwasser ergreifen. Allein die Untersuchung verbessert noch nichts“, kritisierte er. „Das Problem in Maselheim sind die Flüsse, weniger das Oberflächenwasser“, fand Johannes Ströbele. Das hänge aber zusammen, entgegnete Bürgermeister Elmar Braun, Hangwasser sammle sich und staue den Bach an.

Eine Reihe von Gemeinderäten plädierte für das Konzept. „Es ist keine Frage, dass wir das machen, damit wir Zuschüsse für Maßnahmen beantragen können“, fand Thomas Wenger. Dem pflichtete Paul Mayer bei. Möglicherweise zeige die Untersuchung bisher unbekannte Problemstellen auf, sagte Braun. „Es kann aber auch sein, dass ein Riesensache rauskommt, die sich als unbezahlbar erweist. Ohne die Untersuchung wissen wir jedoch gar nichts.“ Der Gemeinderat sprach sich schließlich bei einer Gegenstimme dafür aus, im ersten Schritt beim Land den Zuschuss für das Konzept zu beantragen.