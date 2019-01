So teuer ist Glasfaser für die Weiler

Schnelles Internet bis in die Aussiedlerhöfe zu verlegen ist eine teure Angelegenheit. Das hat sich in der Maselheimer Gemeinderatssitzung gezeigt. Patrick Burger von der Beratungsfirma Geo Data präsentierte Zahlen für den Ausbau in Ellmannsweiler Süd, Luxenweiler, Schnaitbach und Zum Stein/Wilhelmshof. Wenn die insgesamt 135 Gebäude mit Glasfaser versorgt werden sollen, entstehen der Gemeinde Kosten von rund 1,4 Millionen Euro.

Eine Übertragungsrate von 30 Mbit/Sekunde sollte es schon sein für einen Singlehaushalt, der die durchschnittlichen Internetanwendungen brauche, sagte Patrick Burger von Geo Data der SZ. Wenn nicht nur ein Einzelner, sondern eine ganze Familie online sei, surfe, Serien streame, dann sei das aber bereits knapp bemessen. „Dann sollte man sich im Bereich von 50 Mbit bewegen“, erläuterte er. Mancher Bewohner in den Maselheimer Ortsteilen kann davon nur träumen. Je nach Qualität der Kupferleitung und Abstand zum Verteilerkasten liegen dort die Übertragungsraten deutlich niedriger. „Im ungünstigsten Fall sind es weniger als zehn Mbit“, berichtete Bürgermeister Elmar Braun.

Geo Data hat nun für die Gemeinde ein Ausbaukonzept erstellt. Ausgangsbasis bildet das überörtliche Glasfasernetz, das der Landkreis in den kommenden Jahren verlegen wird (die SZ berichtete). An dieses können die Gemeinden andocken, wenn sie innerorts Glasfaser bis ins Haus (FTTB) verlegen.

135 Gebäude sind zu versorgen

Bis auf die kleinen Gebiete in Luxenweiler, Ellmannsweiler Süd, Schnaitbach und Zum Stein/Wilehmshof sei Maselheim relativ gut versorgt, stellte Patrick Burger von Geo Data fest. Er empfahl, die rund 135 Gebäude ans Glasfasernetz zu bringen und legte Zahlen vor, was das die Gemeinde kosten würde. Das Ergebnis: Auch nach Abzug von Fördergeldern müssen insgesamt rund 1,4 Millionen Euro aufgebracht werden. Glasfaser bis ins Haus sei wegen der umfangreichen Tiefbauarbeiten teuer, erläuterte Burger. „In jeder Straße muss man in jeden Gehweg rein.“

In Luxenweiler geht es laut Burger um die Versorgung von 67 Häusern. Für FTTB rechnet er abzüglich Fördergeldern mit Kosten von rund 514 000 Euro, die die Kommune aufbringen muss. Die Hausanschlüsse verursachen dabei mit 245 000 Euro fast die Hälfte der Kosten. Für die 44 Gebäude in Ellmannsweiler Süd beträgt der Eigenanteil der Gemeinde 384 000 Euro, für die 16 Häuser in Schnaitbach 292 000 Euro und für die acht Anschlüsse in Zum Stein/Wilhelmshof circa 226 000 Euro, dabei entfallen zwischen 18 und 43 Prozent auf die Hausanschlusskosten.

Unterm Strich schlagen alle Hausanschlüsse zusammen mit rund 518 000 Euro zu Buche. Das entspricht einem Drittel der Kosten von 1,4 Millionen. Aber es liege in der Hand der Gemeinde, eine Kostenbeteiligung der Gebäudeeigentümer zu erzielen, sagte Burger. Bürgermeister Elmar Braun wies daraufhin, dass die Nachfrage nach Glasfaser auch immer vom Preis der Hausanschlüsse und vom jeweiligen Bedarf abhänge. Der Druck für die Gemeinde, etwas zu machen sei noch nicht groß, berichtete er und wies auf die Finanzlage hin. „Wir sprechen hier von 1,4 Millionen Euro nur für diese Anschlüsse. Andere Bürger sagen, die Investition in den Hochwasserschutz muss vorher kommen.“

Eine Entscheidung über den Glasfaserausbau stand in der Sitzung indes noch nicht an. Der Gemeinderat nahm lediglich das Konzept von Geo Data zur Kenntnis. Burger empfahl zum Abschlus,s bei Tiefbauarbeiten immer gleich Leerrohre mitzuverlegen, so wie es Maselheim bereits handhabt. „Das ist das A und O.“ Langfristig sei flächendeckendes FTTB wünschenswert, aber kaum eine Gemeinde werde das machen können und wollen angesichts des finanziellen Aufwands, sagte er.