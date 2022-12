Snoopy’s laden zum „Danza wia frieher“ ein

Die (einstige) oberschwäbische Kultband Snoopy’s gibt am Donnerstag, 5. Januar, ein Reunion-Benefizkonzert im Sulminger Gemeindehaus. Unter dem Motto „Musik & Gute Laune“ war die Tanzkapelle von 1983 bis 2008 aktiv und bekannt. Nun treten sie wieder auf.

Die Originalbesetzung mit Sängerin Ute, Hans und Egon an Bass, Gesang und Gitarre sowie Thomas am Keyboard und Akkordeon plus Neuzugang Theo Faller am Schlagzeug. Spaß haben und tanzen wie früher, zu Liedern von Smokie, Suzi Quattro, Sailor, Howard Carpendale, Udo Jürgens, The Hollies, Harpo, Flippers und vielen anderen. Alles zu 100 Prozent live gespielt und gesungen.

Der Eintritt zu diesem Tanzabend ist frei, es wird jedoch um Spenden gebeten. Der Erlös dieser Benefizveranstaltung verbleibt in der Gemeinde Maselheim und deren näheren Umgebung.