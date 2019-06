Shokee & Sands sorgen für ausgelassene Stimmung

Für Partystimmung von der ersten Minute an hat die Band Shokee & Sands bei der Veranstaltung „Kultur und Genuss“ in Heggbach gesorgt. So feierten Menschen mit und ohne Behinderung ausgelassen, tanzten und sangen bei deutschen Liedern die Texte mit. „Der Funke zwischen der Band und dem Publikum ist sofort übergesprungen, so dass wir ein tolles Fest hatten“, freute sich Organisatorin Angela Gschwender.

Eigentlich war die Veranstaltung als Open Air geplant, doch die Wetteraussichten wurde sie in den Festsaal verlegt. Die regional bekannte Band Shokee & Sands heizte den zahlreichen Besuchern mächtig ein. Auf dem kleinen Plätzchen vor der Bühne wurde von Anfang an getanzt wurde. Sichtlich Spaß hatte zum Beispiel ein Rollstuhl-Fahrer, der von seiner Begleiterin im Rhythmus der Musik gedreht wurde. Angestachelt von der Begeisterung der Besucher verteilten die Musiker ein paar aufblasbare Luftgitarren, die gerade unter den Menschen mit Behinderung großen Zuspruch fanden. Bei den Gitarrensoli imitierten sie Rock-Legenden wie Carlos Santana oder Mark Knopfler von den Dire Straits.

„Obwohl die Sängerin der Band kurzfristig krank geworden ist, präsentierten die übrigen vier Musiker ein tolles Programm, das bei allen sehr gut ankam“, zollte Angela Gschwender Shokee & Sands Respekt. Der Verein der Freunde und Förderer der Heggbacher Einrichtungen hatte das Konzert gesponsert. Was die Band auf musikalischer Ebene bot, machte der Dennete-Stand vor der Türe kulinarischen ebenso attraktiv. „Es ist schön, dass auch so viele Bewohner aus unserer eigenen Einrichtung dabei waren. Das war wirklich ein ganz rundes Fest“, freute sich Angela Gschwender.