Senior übersieht Radlerin

Bei einem Unfall am Montag bei Maselheim ist eine 18-Jährige leicht verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, war ein 77-Jähriger mit seinem Mercedes aus Mettenberg in Richtung Ellmansweiler unterwegs. An der Kreuzung kurz vor dem Ortseingang Ellmansweiler hielt er an. Mehrere Fahrzeuge an der Kreuzung ließ er zunächst passieren. Vorne kam ihm ein Auto entgegen, das ebenfalls über die Kreuzung fuhr. Danach fuhr der 77-Jährige los. Zwischenzeitlich hatte sich aber eine zweite Radlerin von rechts genähert. Die hatte der Senior übersehen. Die 18-jährige Radfahrerin bremste und wich aus. Trotzdem prallte sie gegen den Mercedes und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. Ihr Fahrrad wurde nicht beschädigt. Am Mercedes entstand Schaden in Höhe von 400 Euro.