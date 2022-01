Schwerverletzter nach Vorfahrtsverletzung

Schwere Verletzungen hat ein 78-Jähriger bei einem Unfall am Mittwoch in Maselheim erlitten. Das teilt die Polizei mit.

Kurz nach 13.45 Uhr fuhr der 78-Jährige Radler in der Straße Äpfinger Berg. An der Einmündung Äpfinger Straße missachtete er die Vorfahrt. Er fuhr ungebremst in die Straße ein und wollte diese wohl überqueren. Von links kam aus Richtung Sulmingen eine 52-Jährige mit ihrem Opel.

Trotz Vollbremsung konnte sie den Unfall nicht mehr vermeiden. Bei dem Unfall wurde der 78-Jährige schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro.