Schwäbische Befindlichkeit aufs Korn genommen

„Die Halle ist voll“, freute sich Angela Gschwender, zuständig fürs Programm „Kultur in Heggbach“: Bei einem Benefizkonzert haben Hillu Stoll und Franz Auber aus Justingen bei Schelklingen ihr Programm präsentiert „dobblet gmobblet hebt besser“ präsentiert. Der Erlös in Hohe von 3000 Euro geht an den Verein der Freunde und Förderer der Heggbacher Einrichtungen.

Das Comedy-Duett Hillus Herzdropfa zeigte ein feines Gespür dafür, schwäbische Befindlichkeiten aufs Korn zu nehmen. All dies in einem Feuerwerk schwäbischer Schlagfertigkeit, umwerfend komisch präsentiert und in schnell wechselnden Kostümierungen. Das zweieinhalbstündige, deftige Comedy-Menü kam bestens an bei der Stammkundschaft, die sich köstlich amüsierte.

Die Szenen spielen im heimischen Albflecken. Die Bauersfrau Lena kommt in blauer Arbeitsschürze, Kopftuch und Gummi-Halbstiefel daher und schwärmt, dass sie besonders stolz auf ihren roten Bulldog ist. Einen Mann mit einem grünen hätte sie nie und nimmer geheiratet, denn nur die reichen Bauern haben einen roten. Sie bruddelt unaufhörlich los, textet im Dauerclinch ihren Mann Maddeis regelrecht zu, kontert ihre körperliches Übergewicht mit seinem geistigen Untergewicht. Doch der reagiert zumeist heftig, mitunter deftig. Kurz: Die beiden Sprachkomödianten vom Biosphärengebiet – wo laut Lena fast alle miteinander verwandt sind und die Gosch oft schneller ist, als das Hirn mitdenken kann – gehen schlagfertig aufeinander ein.

Doch die Älbler können sich auch einmal fein rausputzen, wenn sie im Sondigshäs mit dem Bus zum Volksfest fahren, wo sie dann Spitzen gegen die dortigen Heckenscheißer und Feinstaubhuster loswerden, nur ihr armer Maddeis sehnt sich vergeblich am Ende der sinnlosen Einkaufstour nach einem Bier und ist selbstverständlich gar nicht begeistert vom mitgenommenen Sprudel plus Gsälzbrot.

Als aufgebretzelte Motorrad-Bräute in Minirock und Lederjacke können die beiden Tussies nicht anders, als es aufzudrehen. Ihre Biker-Lover werden angehimmelt mit zweideutigen Spitzen und Lena kann ihrem in einen Frauenfummel geschlüpften Franz letztendlich nur zuraunen: „Wenn oiner koi Harley-Davidson hot, dann kannsch ja glei en Bauer heirate“.