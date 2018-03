Schlangenlinien überführen Autofahrer

Weil er unsicher fuhr, hat die Polizei einen 54-jährigen Autofahrer in Maselheim kontrolliert. Der Mann war, so die Pressemitteilung der Polizei, am Samstag gegen 2.35 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Kronenstraße in Richtung Bergweg unterwegs. Bei der Kontrolle war die Ursache seiner Fahrweise schnell erklärbar. Alkoholgeruch schlug den Beamten entgegen, als sie den Mann ansprachen. Der Atemalkoholtest zeigte nach Polizeiangaben einen Wert deutlich über einem Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und seinen Führerschein bei der Polizei lassen. Bis zu einer richterlichen Entscheidung darf er sein Auto nicht mehr selbst fahren.