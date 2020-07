Schlager und Chansons in Heggbach

An Schlagern und Chansons konnten sich die Bewohner in Heggbach bei einem Konzert am Samstagnachmittag erfreuen. Wie an den strahlenden Gesichtern und dem begeisterten Beifall zu erkennen war, haben Sängerin Christine Schmidt sowie Steffi Sauter mit ihrem Akkordeon und Cajon-Spieler Benjamin Kaspar ihrer Zuhörerschaft große Freude bereitet. Weil die Wohngruppen aufgrund der Hygiene- und Schutzverordnungen zum Corona-Virus voreinander getrennt bleiben müssen, zog das Trio in Heggbach von einem Ort zum anderen: Vom Haus Bonifatius ging es bei schönstem Frühsommerwetter zum Marktplatz, wo die Musikgruppe ein kurzweiliges Freiluftkonzert bot.

Danach folgten kleine Ständchen vor dem Haus Bernhard, dem Haus Martin und dem Haus Regina. Organisiert hatte das musikalische Stelldichein Simon Schmidt von den Begleitenden Diensten des Heggbacher Wohnverbunds der St.-Elisabeth-Stiftung. „Unsere Bewohner vermissen die kulturellen Veranstaltungen in der Corona-Zeit sehr. Das war heute eine schöne Abwechslung“, betonte der Heilpädagoge. Foto: Jürgen Emmenlauer/

St.-Elisabeth-Stiftung