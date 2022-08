Saubachkome.de feiert 20. Jubiläum

Die Saubachkome.de – gegründet 2001 in Äpfingen – holt am Samstag, 1. Oktober, den Jubiläumsabend zum 20-jährigen Bestehen nach. Los geht es um 20 Uhr in der Äpfinger Festhalle. Karten gibt es bereits jetzt im Vorverkauf.

Die Saubachkome.de ging damals aus der Äpfinger Dorffasnet hervor und tritt seither in ganz Baden-Württemberg und gelegentlich auch darüber hinaus auf, heißt es in einem Schreiben der Veranstalter. Aus dem gewünschten Jubiläumsabend im Jahr 2021 wurde – aus allgemein bekannten Umständen – nichts. Nach der Gala mit Fräulein Wommy Wonder, die im Mai über die Bühne ging, kommt es jetzt zum eigenen Jubiläumsauftritt der Saubachkome.de.

Das Programm am 1. Oktober wird ein kleiner Rückblick sein. Denn es stehen Veränderungen an: Ein Ensemblemitglied wird seine Laufbahn bei der Saubachkome.de beenden, heißt es in der Mitteilung weiter. Bestimmte Sketche und Lieder werden dann nie wieder aufgeführt werden können. Daher lohnt ein Rückblick auf legendäre Sketche und Lieder aus 21 Jahren. Doch ist das nicht das Ende der Saubachkome.de, wie schon der Programmtitel „Älles bleibt anderschd“ verrät: Mit einem Ausblick, auf das was Freunde der Gruppe ab dem Jahr 2023 in anderer Besetzung erwartet, wird der Abend beschlossen.

Karten gibt es bei der Bäckerei Vorhauer, Filiale Äpfingen, sowie bei Heizungsbau Denz, jeweils zu den regulären Öffnungszeiten.