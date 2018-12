Sanierungsmaßnahmen an Schulen

Sanierungsarbeiten mit Kosten von 250 000 bis 300 000 Euro stehen an den Schulen in Maselheim und Äpfingen an. Deshalb will die Gemeinde Zuschüsse beim Land beantragen. Das berichtete Bürgermeister Elmar Braun im Gemeinderat. In Maselheim steht laut Braun die Sanierung der Toiletten auf dem Programm, zudem soll Ausstattung für den Werkraum gekauft werden. In Äpfingen geht es ebenfalls um Toilettensanierungen sowie um die Sanierung der Fenster und um den Außenputz. Die Gemeinde hofft auf einen 30-prozentigen Zuschuss vom Land. „Erst wenn wir die Zuschusszusage haben, entscheiden wir über die Maßnahmen“, sagte Braun.