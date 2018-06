Sanierungsarbeiten in Kita kosten 115 000 Euro

Der Wasserschaden im Laupertshauser Kindergarten verursacht hohe Kosten. Rund 77 000 Euro fallen für die Sanierungsarbeiten an. Der Gemeinderat hat nun beschlossen, in dem Zug die mehr als 40 Jahre alten Toilettenanlagen zu erneuern. Das kostet weitere 38 000 Euro.

Grund für den Wasserschaden im Kindergarten war ein Loch in einer Leitung. Das Wasser floss unter den Estrich und zog die Wände hoch. Darafhin bildeten sich Salzausblühungen und leichter Schimmelbefall. Die Kinder waren zu dem Zeitpunkt nicht in der Kita untergebracht, weil dort gerade Arbeiten an der Decke und der Beleuchtung anstanden.

Der Wasserschaden schlägtt nach Angaben der Verwaltung mit 62 000 Euro zu Buche. 30 000 Euro übernehme voraussichtlich die Versicherung, berichtete Bürgermeister Elmar Braun.

Doch es stehen noch weitere Kosten an: Rund 6500 Euro werden für eine neue Elektroverteilung fällig. Die alte hatte nicht mehr den Vorschriften entsprochen. Weitere 9500 Euro fallen an, weil die Wasserleitung nicht nur bis zur Schadensstelle, sondern bis in den Technikraum erneuert wurde.

Im Gemeinderat ging es nun um die Frage, ob auch die aus dem Jahr 1975 stammenden Kindergartentoiletten erneuert werden. Das Architekturbüro Gapp + Gapp schätzt die Kosten dafür auf rund 38 000 Euro.

Theresia Welser sprach sich dafür aus, diese zusätzliche Summe zu investieren. Die WC-Anlage sei in die Jahre gekommen, fand sie. Zustimmung kam auch von Franz Schuler und Sybille Porske. „Ich finde es wichtig, dass wir das im Kindergarten machen“, sagte sie. Der Gemeinderat gab schließlich einstimmig grünes Licht für die Maßnahme. Die Behebung des Wasserschadens, die Elektroarbeiten, die Erneuerung der Leitung bis in den Keller sowie die neuen Toilettenanlagen kommen insgesamt auf 115 000 Euro. Zieht man die Beteiligung der Versicherung ab, bleiben 85000 Euro, die die Gemeinde aufbringen muss.