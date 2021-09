Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt

Nach einem Unfall am Dienstag bei Äpfingen ist ein 16-jähriger Rollerfahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 17 Uhr fuhr der junge Mann mit seinem Motorroller von Biberach in Richtung Äpfingen. In einer Rechtskurve kam der Jugendliche auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Suzuki. Dessen 79-jähriger Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen BMW. Dessen Fahrer war hinter dem Zweirad unterwegs gewesen.

An der Unfallstelle reanimiert

Der 16-Jährige trug bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen davon. Er musste an der Unfallstelle reanimiert werden und kam dann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Suzukifahrer sowie der 28-jährige Fahrer des BMW wurden mit schweren Verletzungen ebenfalls in Kliniken gebracht.

Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 21 000 Euro.