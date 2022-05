Richtfest für Mehrfamilienhaus in Maselheim

Gut elf Monate nach dem offiziellen Spatenstich war in Maselheim das Richtfest für ein Mehrfamilienhaus. Im Dezember 2020 hatte die Raiffeisenbank Biberach ihr Neubauvorhaben mit 18 barrierefreundlichen Wohnungen vorgestellt. Auf einer Fläche von 1500 Quadratmetern steht nun der Rohbau des Mehrfamilienhauses, das sich nach Fertigstellung harmonisch ins Ortsbild der Gemeinde Maselheim einfügen soll, wie es in der Mitteilung heißt. „Nach rund vierjähriger Planungs- und Bauphase ist es endlich so weit“, sagte der Raiba-Vorstandssprecher Gerolf Scherer. Begonnen hatte die Planung die Firma Bauunternehmens Härle Komplettbau, später stieg die Raiffeisenbank Biberach mit ein. Die Wohnungen sollen bis Ende des Jahres bezugsfertig sein. Foto: Raiffeisenbank Biberach eG